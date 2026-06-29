Рейтинг найдорожчих «єдинорогів» світу 2026 (інфографіка) Сьогодні 12:28 — Фондовий ринок

Компанії-єдинороги — це приватні стартапи, ринкова оцінка яких досягла $1 млрд до того, як вони вийшли на фондовий ринок

Ринок приватних компаній у 2026 році виглядає зовсім інакше, ніж ще кілька років тому. У топі найдорожчих «єдинорогів» світу тепер не фінтех і не соцмережі, а компанії зі сфери штучного інтелекту, які стрімко наростили свої оцінки до рекордних рівнів.

Про це пише Visual Capitalist

Хто захопив вершину рейтингу

Лідером рейтингу стала Anthropic із оцінкою 965 млрд доларів.

із оцінкою 965 млрд доларів. Друге місце займає OpenAI з 852 млрд доларів.

з 852 млрд доларів. Разом ці дві компанії формують майже половину вартості всіх найдорожчих єдинорогів.

У топі також інші AI-гравці: Databricks, Figure, Safe Superintelligence, Anysphere, Scale AI та Cognition. Це підтверджує, що штучний інтелект став головним драйвером оцінок на приватному ринку.

Загалом 30 найдорожчих єдинорогів у світі мають сумарну вартість близько 3,9 трлн доларів, і близько 60% цієї суми припадає саме на AI-компанії.

Попри домінування AI, фінансові технології залишаються важливою частиною рейтингу. Серед найдорожчих — Stripe, Revolut, Checkout.com та Ramp. Ці компанії продовжують зростати завдяки попиту на цифрові платежі та фінансові сервіси. Фінтех залишається одним із найстабільніших сегментів серед єдинорогів.

У рейтингу також присутні ByteDance та Shein, які демонструють масштаб китайських технологічних і e-commerce платформ.

Серед помітних компаній — Waymo, яка розвиває технології автономного транспорту. Її оцінка відображає інтерес інвесторів до безпілотних рішень.

Також у списку є підрозділ Alibaba — Alibaba Bendi Shenghuo Fuwu Gongsi, який працює у сфері доставки та локальних сервісів. Це показує важливість ринку on-demand послуг.

Загалом рейтинг демонструє зміщення фокусу інвесторів: від класичних інтернет-бізнесів до AI та високотехнологічних платформ.

США залишаються центром створення єдинорогів

Переважна більшість компаній у рейтингу — зі США. Це відображає силу американського венчурного ринку, доступ до інвесторів і розвинену стартап-екосистему.

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Саме ці фактори дозволяють компаніям швидко масштабуватися і досягати надвисоких оцінок на приватному ринку. США фактично залишаються головним центром створення глобальних технологічних гігантів.

Водночас у списку представлені й інші країни — Китай, Індія, Велика Британія, Австралія та Сейшели, що підкреслює глобальний характер ринку стартапів.

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