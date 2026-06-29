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Рейтинг найдорожчих «єдинорогів» світу 2026 (інфографіка)

Фондовий ринок
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Компанії-єдинороги — це приватні стартапи, ринкова оцінка яких досягла $1 млрд до того, як вони вийшли на фондовий ринок
Компанії-єдинороги — це приватні стартапи, ринкова оцінка яких досягла $1 млрд до того, як вони вийшли на фондовий ринок
Ринок приватних компаній у 2026 році виглядає зовсім інакше, ніж ще кілька років тому. У топі найдорожчих «єдинорогів» світу тепер не фінтех і не соцмережі, а компанії зі сфери штучного інтелекту, які стрімко наростили свої оцінки до рекордних рівнів.
Про це пише Visual Capitalist.

Хто захопив вершину рейтингу

  • Лідером рейтингу стала Anthropic із оцінкою 965 млрд доларів.
  • Друге місце займає OpenAI з 852 млрд доларів.
  • Разом ці дві компанії формують майже половину вартості всіх найдорожчих єдинорогів.
У топі також інші AI-гравці: Databricks, Figure, Safe Superintelligence, Anysphere, Scale AI та Cognition. Це підтверджує, що штучний інтелект став головним драйвером оцінок на приватному ринку.
Загалом 30 найдорожчих єдинорогів у світі мають сумарну вартість близько 3,9 трлн доларів, і близько 60% цієї суми припадає саме на AI-компанії.
Рейтинг найдорожчих «єдинорогів» світу 2026 (інфографіка)
Попри домінування AI, фінансові технології залишаються важливою частиною рейтингу. Серед найдорожчих — Stripe, Revolut, Checkout.com та Ramp. Ці компанії продовжують зростати завдяки попиту на цифрові платежі та фінансові сервіси. Фінтех залишається одним із найстабільніших сегментів серед єдинорогів.
У рейтингу також присутні ByteDance та Shein, які демонструють масштаб китайських технологічних і e-commerce платформ.
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Серед помітних компаній — Waymo, яка розвиває технології автономного транспорту. Її оцінка відображає інтерес інвесторів до безпілотних рішень.
Також у списку є підрозділ Alibaba — Alibaba Bendi Shenghuo Fuwu Gongsi, який працює у сфері доставки та локальних сервісів. Це показує важливість ринку on-demand послуг.
Загалом рейтинг демонструє зміщення фокусу інвесторів: від класичних інтернет-бізнесів до AI та високотехнологічних платформ.

США залишаються центром створення єдинорогів

Переважна більшість компаній у рейтингу — зі США. Це відображає силу американського венчурного ринку, доступ до інвесторів і розвинену стартап-екосистему.
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Саме ці фактори дозволяють компаніям швидко масштабуватися і досягати надвисоких оцінок на приватному ринку. США фактично залишаються головним центром створення глобальних технологічних гігантів.
Водночас у списку представлені й інші країни — Китай, Індія, Велика Британія, Австралія та Сейшели, що підкреслює глобальний характер ринку стартапів.
Раніше ми повідомляли що гроші завжди течуть туди, де є перспективи. Прямі іноземні інвестиції — це найкращий індикатор того, де світові корпорації будують нові заводи, розширюють потужності та роблять довгострокові ставки на зростання. ТОП-100 країн для інвестицій — за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
СтартапБізнес
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