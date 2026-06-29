Рейтинг найдорожчих «єдинорогів» світу 2026 (інфографіка)

Ринок приватних компаній у 2026 році виглядає зовсім інакше, ніж ще кілька років тому. У топі найдорожчих «єдинорогів» світу тепер не фінтех і не соцмережі, а компанії зі сфери штучного інтелекту, які стрімко наростили свої оцінки до рекордних рівнів.
Загалом 30 найдорожчих єдинорогів у світі мають сумарну вартість близько 3,9 трлн доларів, і близько 60% цієї суми припадає саме на AI-компанії.
Попри домінування AI, фінансові технології залишаються важливою частиною рейтингу. Серед найдорожчих — Stripe, Revolut, Checkout.com та Ramp. Ці компанії продовжують зростати завдяки попиту на цифрові платежі та фінансові сервіси. Фінтех залишається одним із найстабільніших сегментів серед єдинорогів.
У рейтингу також присутні ByteDance та Shein, які демонструють масштаб китайських технологічних і e-commerce платформ.
Саме ці фактори дозволяють компаніям швидко масштабуватися і досягати надвисоких оцінок на приватному ринку. США фактично залишаються головним центром створення глобальних технологічних гігантів.
Водночас у списку представлені й інші країни — Китай, Індія, Велика Британія, Австралія та Сейшели, що підкреслює глобальний характер ринку стартапів.
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