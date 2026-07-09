Honor готує складаний смартфон (фото) 09.07.2026, 00:23 — Фондовий ринок

Honor готує складаний смартфон (фото)

Honor готує новий складаний смартфон, який може серйозно нав’язати боротьбу Samsung і Apple. За даними відомого інсайдера Digital Chat Station, компанія активно працює над моделлю у широкому форм-факторі, а її розробка вже перейшла в прискорену фазу.

Якщо витік підтвердиться, новинка отримає характеристики, яких поки не пропонує жоден із головних конкурентів, пише phonearena.com.

Головною особливістю пристрою може стати акумулятор ємністю близько 7000 мАг — це значно більше, ніж очікують у Galaxy Z Fold 8 та майбутнього iPhone Ultra. Також смартфону приписують новітній 2-нм процесор Snapdragon 8 Elite Gen 6, який має забезпечити високу продуктивність і кращу енергоефективність.

За попередньою інформацією, Honor оснастить модель 7,6-дюймовим внутрішнім дисплеєм і 5,5-дюймовим зовнішнім екраном. Основна камера може отримати сенсор на 200 Мп, а також перископічний телеоб’єктив. Очікується, що модуль камер буде виконаний у горизонтальному дизайні на задній панелі.

Інформації про обсяги пам’яті поки немає, однак джерела стверджують, що смартфон перебуває на фінальному етапі розробки. Орієнтовна ціна може скласти 9999 юанів (приблизно 1470 доларів). Це дорожче за Honor Magic V6, але дешевше, ніж Huawei Pura X Max.

За чутками, майбутній iPhone Ultra отримає батарею до 5500 мАг і два 48-мегапіксельні модулі камери, а Galaxy Fold 8 — акумулятор на 5000 мАг. Саме тому новий Honor виглядає дуже перспективним на тлі конкурентів. Якщо компанія випустить цю модель не лише в Китаї, а й на світовому ринку, конкуренція серед складаних смартфонів може стати значно цікавішою.

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