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Galaxy S27 Ultra та iPhone 18 Pro Max: яка різниця в паратметрах

Фондовий ринок
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Galaxy S27 Ultra та iPhone 18 Pro Max: яка різниця в паратметрах
Galaxy S27 Ultra та iPhone 18 Pro Max: яка різниця в паратметрах
Samsung поки не поспішає збільшувати ємність акумулятора у своїх флагманах. За новими чутками, Galaxy S27 Ultra може отримати батарею на 5600 або 5800 мАг.
Це більше, ніж у попередніх моделей, але не настільки, як очікували багато користувачів, пише phonearena.com.
Раніше інсайдери повідомляли, що смартфон нібито оснастять акумулятором на 7000 мАг. Однак відомий інформатор Ice Universe назвав ці чутки недостовірними. За його словами, зараз немає жодних доказів, що Samsung готує настільки велике оновлення.
Якщо ці прогнози справдяться, Galaxy S27 Ultra навряд чи зможе випередити майбутній iPhone 18 Pro Max за автономністю. Хоча смартфон Apple, за чутками, отримає менший акумулятор, компанія традиційно компенсує це потужним процесором і хорошою оптимізацією.
Тим часом китайські бренди вже встановлюють у свої флагмани батареї на 6800−7000 мАг. Саме тому багато власників Samsung вже давно просять компанію збільшити ємність акумулятора, але поки що кардинальних змін не видно.
Офіційних характеристик Galaxy S27 Ultra ще немає, тому остаточні висновки робити зарано. Проте останні витоки свідчать, що Samsung, схоже, знову зробить ставку не на більшу батарею, а на оптимізацію енергоспоживання.
За матеріалами:
ITsider.
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