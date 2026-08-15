Apple може випустити AirPods із камерами вже цієї осені — Bloomberg 15.08.2026, 01:35 — Технології&Авто

Apple готує AirPods із камерами та ШІ

Apple може прискорити випуск нової версії AirPods із вбудованими камерами. Спочатку такі навушники очікувалися лише у 2027 році, але тепер компанія нібито розглядає можливість представити інноваційний пристрій уже цієї осені разом із новими iPhone.

Про це пише Bloomberg.

За даними джерела, мова йде не про камери для зйомки фото чи відео. Сенсори мають стати «очима» для Siri та системи Visual Intelligence. Навушники зможуть аналізувати навколишнє оточення, розпізнавати предмети перед людиною та надавати додаткову інформацію за допомогою штучного інтелекту.

Такий підхід виглядає набагато практичнішим, ніж постійно діставати iPhone, щоб активувати Visual Intelligence через камеру смартфона. Навушники завжди знаходяться на рівні голови, тому вони краще підходять для постійного аналізу навколишнього простору.

AirPods із камерами можуть отримати преміальну ціну

Через більш складне технічне наповнення така модель, ймовірно, буде дорожчою за нинішні AirPods Pro 3 за 249 доларів. Саме тому Apple нібито розглядає для неї назву AirPods Ultra, а не AirPods Pro 4. Такий брендинг дозволив би відразу виділити новинку як більш преміальний продукт.

Також цієї осені очікується прем’єра нового покоління розумних окулярів Meta. Якщо чутки підтвердяться, AirPods із камерами можуть стати спробою Apple вийти в той самий сегмент носимих гаджетів на базі штучного інтелекту ще до появи власних смарт-окулярів Apple Glass.

УНІАН За матеріалами:

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