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Аеротаксі Archer пролетіло між двома містами за дев’ять хвилин

Технології&Авто
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Archer тестує аеротаксі в Каліфорнії
Archer тестує аеротаксі в Каліфорнії
Електричне аеротаксі компанії Archer Aviation виконало переліт між містами Салінас і Монтерей у Каліфорнії за дев’ять хвилин, тоді як автомобілем ця дорога займає понад 35 хвилин.
Про це пише Interesting Engineering.

Archer тестує аеротаксі в Каліфорнії

Політ відбувся 30 липня на електричному літаку Midnight. Компанія виконала рейс туди й назад у співпраці з Федеральним управлінням цивільної авіації США. Так Archer готується до запуску комерційного сервісу аеротаксі та тестує майбутні маршрути.
Кожен переліт тривав близько дев’яти хвилин. Саме такі короткі маршрути між сусідніми містами стануть основою роботи аеротаксі, зазначили у компанії. Midnight розрахований на поїздки, які автомобілем зазвичай займають від години до півтори.

Де ще планують запустити аеротаксі

Archer також працює з державними органами над правилами експлуатації, інфраструктурою та інтеграцією нових літаків у повітряний рух.
Компанія планує запустити такі перевезення ще у Техасі, Флориді та Нью-Йорку після отримання усіх дозволів.
Крім того, Archer стане офіційним оператором аеротаксі під час Олімпійських ігор 2028 у Лос-Анджелесі. Там компанія планує перевозити пасажирів між головними спортивними локаціями на своїх електричних літаках Midnight.
За матеріалами:
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