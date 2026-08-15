Microsoft обмежить використання ШІ співробітниками через зростання витрат 15.08.2026, 00:17 — Технології&Авто

Microsoft запровадить бюджет токенів для співробітників

Робота зі штучним інтелектом стрімко дорожчає, тому Microsoft вирішила обмежити використання ШІ власними інженерами.

Компанія відкрила для внутрішнього використання одну з доступних моделей OpenAI — GPT-5.6, щоб «отримати віддачу від наших інвестицій у токени». Однак незабаром для співробітників встановлять «цільовий бюджет ШІ-токенів», за яким вони зможуть стежити індивідуально.

Споживання токенів залежить від обсягу запитів до ШІ та відповідей моделей. Раніше працівників технологічних компаній заохочували активно користуватися штучним інтелектом, однак перехід до оплати за обсягом споживання призвів до різкого зростання витрат.

Microsoft запровадить бюджет токенів для співробітників

«Хочу, щоб усі ми зосередилися на максимізації результатів, які принесуть користь нашим клієнтам і бізнесу. Тому ми оновимо наші внутрішні рекомендації та запровадимо управління витратами токенів із тією ж дисципліною, яку застосовуємо до всіх інших критично важливих ресурсів», — заявив виконавчий віцепрезидент Microsoft Джей Паріх (Jay Parikh) у внутрішньому електронному листі.

У документі міститься посилання на внутрішні рекомендації щодо роботи з Copilot. Відповідно до них у Microsoft з’явиться «цільовий бюджет токенів ШІ», однак подробиці не наводяться.

Компанії скорочують витрати на штучний інтелект

Наприкінці травня Microsoft перевела сервіс GitHub Copilot на оплату за токени, і деякі користувачі швидко вичерпали свої ліміти.

Компанія також намагається скоротити витрати на ШІ, підключаючи додатки Microsoft 365 до власних моделей MAI замість дорожчих у використанні моделей Anthropic та OpenAI.

Контроль за витратами співробітників на ШІ-токени також посилили Amazon, Adobe, Atlassian і Citi.

ТоНеТо За матеріалами:

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