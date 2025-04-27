Скільки коштують найбільші нафтогіганти світу — Finance.ua

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Скільки коштують найбільші нафтогіганти світу

Енергетика
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Скільки коштують найбільші нафтогіганти світу
Скільки коштують найбільші нафтогіганти світу
Сумарна капіталізація п’яти топових нафтових компаній у світі перевищує 2,7 трильйона доларів. Це фірми з США, Великої Британії, Китаю та Саудівської Аравії.
Про це повідомляє Global Ranking.
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П’ятірку лідерів закриває найбільша нафтова компанія Китаю — PetroChina. Ринкова капіталізація компанії становить 190,6 мільярда доларів.
Наступні три позиції у рейтингу займають компанії з Великої Британії та США відповідно:
  • Shell — 193,70 мільярда доларів.
  • Chevron — 240,82 мільярда доларів.
  • Exxon Mobil — 462,45 мільярда доларів.
Найдорожчою компанією у світі є Saudi Aramco. Ринкова капіталізація компанії становить 1,64 трильйона доларів.
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Це саудівська компанія, яка також має державний статус. Saudi Aramco також виграє від того, що Саудівська Аравія володіє одним із найбільших резервів нафти у світі.
Саудівська Аравія за запасами нафти у розмірі 267 мільярдів барелів поступається лише Венесуелі.
За матеріалами:
Телеканал 24
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