«Нафтогаз» має кілька сценаріїв опалювального сезону включно з обмеженням споживання газу — Finance.ua

«Нафтогаз» має кілька сценаріїв опалювального сезону включно з обмеженням споживання газу Сьогодні 10:44

«Нафтогаз» розглядає різні сценарії, включно з жорсткими обмеженнями споживання. Промисловості рекомендовано імпортувати газ, держава шукає фінансування для закупівель.

НАК «Нафтогаз України» готується до наступного опалювального сезону за кількома сценаріями — від комфортного до жорсткого, з обмеженнями. Українській промисловості рекомендують орієнтуватися на імпортний газ. Наразі держава шукає додаткове фінансування для його закупівлі. Про це повідомила заступниця голови наглядової ради НАК Наталія Бойко.

Заступниця голови наглядової ради НАК зазначила, що «Нафтогаз» використовуватиме усі можливості, аби підготуватися до наступного опалювального сезону, аби він пройшов у «максимальному комфортному форматі по заповнених сховищах». Проте додала, що є декілька сценаріїв і не всі вони оптимістичні.

«Дуже багато сценаріїв прописано, деякі з них прагматично будуть передбачати жорсткі міри, у тому числі й з обмеження споживання. Хоча, у моєму розумінні, ми цього не допустимо, оскільки поновлювати споживання газу значно складніше, ніж в електриці, й зовсім інші технічні особливості. Тому все ж таки я думаю, що ми справимося у міксі закачка плюс імпорт" — сказала Бойко.

Також заступниця голови наглядової ради НАК зазначила, що газова галузь вже продемонструвала можливість досить швидко відновлюватися після російських атак, хоча саме вони наразі і є ключовим фактором, який впливає на те, як пройде опалювальний сезон в Україні наступного року.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.