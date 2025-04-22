«Нафтогаз» має кілька сценаріїв опалювального сезону включно з обмеженням споживання газу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Нафтогаз» має кілька сценаріїв опалювального сезону включно з обмеженням споживання газу

113
«Нафтогаз» розглядає різні сценарії, включно з жорсткими обмеженнями споживання. Промисловості рекомендовано імпортувати газ, держава шукає фінансування для закупівель.
НАК «Нафтогаз України» готується до наступного опалювального сезону за кількома сценаріями — від комфортного до жорсткого, з обмеженнями. Українській промисловості рекомендують орієнтуватися на імпортний газ. Наразі держава шукає додаткове фінансування для його закупівлі. Про це повідомила заступниця голови наглядової ради НАК Наталія Бойко.
Заступниця голови наглядової ради НАК зазначила, що «Нафтогаз» використовуватиме усі можливості, аби підготуватися до наступного опалювального сезону, аби він пройшов у «максимальному комфортному форматі по заповнених сховищах». Проте додала, що є декілька сценаріїв і не всі вони оптимістичні.
«Дуже багато сценаріїв прописано, деякі з них прагматично будуть передбачати жорсткі міри, у тому числі й з обмеження споживання. Хоча, у моєму розумінні, ми цього не допустимо, оскільки поновлювати споживання газу значно складніше, ніж в електриці, й зовсім інші технічні особливості. Тому все ж таки я думаю, що ми справимося у міксі закачка плюс імпорт" — сказала Бойко.
Також заступниця голови наглядової ради НАК зазначила, що газова галузь вже продемонструвала можливість досить швидко відновлюватися після російських атак, хоча саме вони наразі і є ключовим фактором, який впливає на те, як пройде опалювальний сезон в Україні наступного року.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems