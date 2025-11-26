У Сербії через санкції припинив роботу НПЗ, який належить Газпрому Сьогодні 05:58 — Енергетика

Робота сербського нафтопереробного заводу NIS, який належить Росії, була припинена через відсутність поставок сирої нафти.

Про це з посиланням на белградську телекомпанію NOVA. RS повідомляє Reuters

У січні Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США ввело санкції проти російського нафтового сектору, включаючи NIS, більша частина акцій якого належить російським компаніям «Газпромнафта» та « Газпром ». США неодноразово надавали NIS відтермінування санкцій, перш ніж ті нарешті набули чинності в жовтні.

Банки припинили обробку платежів NIS, а хорватська компанія JANAF зупинила поставки нафти на нафтопереробний завод.

Відтоді Сербія намагається забезпечити альтернативні поставки пального на зиму.

