0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Сербії через санкції припинив роботу НПЗ, який належить Газпрому

Енергетика
40
Робота сербського нафтопереробного заводу NIS, який належить Росії, була припинена через відсутність поставок сирої нафти.
Про це з посиланням на белградську телекомпанію NOVA. RS повідомляє Reuters.
У січні Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США ввело санкції проти російського нафтового сектору, включаючи NIS, більша частина акцій якого належить російським компаніям «Газпромнафта» та «Газпром». США неодноразово надавали NIS відтермінування санкцій, перш ніж ті нарешті набули чинності в жовтні.
Банки припинили обробку платежів NIS, а хорватська компанія JANAF зупинила поставки нафти на нафтопереробний завод.
Відтоді Сербія намагається забезпечити альтернативні поставки пального на зиму.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems