У Сербії через санкції припинив роботу НПЗ, який належить Газпрому
Робота сербського нафтопереробного заводу NIS, який належить Росії, була припинена через відсутність поставок сирої нафти.
Про це з посиланням на белградську телекомпанію NOVA. RS повідомляє Reuters.
У січні Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США ввело санкції проти російського нафтового сектору, включаючи NIS, більша частина акцій якого належить російським компаніям «Газпромнафта» та «Газпром». США неодноразово надавали NIS відтермінування санкцій, перш ніж ті нарешті набули чинності в жовтні.
Банки припинили обробку платежів NIS, а хорватська компанія JANAF зупинила поставки нафти на нафтопереробний завод.
Відтоді Сербія намагається забезпечити альтернативні поставки пального на зиму.
