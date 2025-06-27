Україна виконала роботу для відкриття першого кластера щодо вступу в ЄС — Finance.ua

Україна виконала роботу для відкриття першого кластера щодо вступу в ЄС Сьогодні 10:26

Україна виконала роботу для відкриття першого кластера щодо вступу в ЄС

Україна виконала всі завдання для відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Про це глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала на пресконференції після зустрічі лідерів ЄС в Брюсселі, повідомляє «Європейська правда».

Under relentless fire, Ukraine is passing reform after reform.



This is why the Commission defends the opening of the first cluster of negotiation.



Ukraine has delivered – now we must too.



Because the accession process is based on merit.



And Ukraine merits moving forward. pic.twitter.com/t58dBHtwP5 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 26, 2025

Фон дер Ляєн наголосила, що Україна ухвалює реформу за реформою під безперервним вогнем.

«Це вражає. Саме тому Єврокомісія виступає за відкриття першого кластера переговорів. Україна виконала свою частину — тепер черга за нами. Адже процес вступу базується на заслугах. А Україна заслуговує рухатися вперед», — заявила фон дер Ляєн.

Також вона заявила про рішучу підтримку України як у військовому, так і в політичному напрямках.

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Зокрема, глава Єврокомісії заявила, що Євросоюз вже виділив 1 млрд євро на підтримку української оборонної промисловості — коштом прибутків від заморожених активів рф. Вона також повідомила, що ЄС готовий авансом надати Україні залишок у 11 млрд євро з кредитного пакету G7, враховуючи потребу у цих коштах.

«Ми на шляху до досягнення цілі — передати Україні 2 мільйони артилерійських снарядів у 2025 році. І ми готові наперед надати залишок у 11 мільярдів євро з кредитів G7, адже розуміємо, наскільки важливо Україні отримати ці кошти вже зараз», — зазначила Урсула фон дер Ляєн.

ЄС продовжить тиснути на рф, аби змусити її до серйозного діалогу, починаючи з реального припинення вогню. З цією метою вже готується 18-й санкційний пакет, який планують погодити найближчим часом.

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«Незважаючи на неймовірно складні обставини, український уряд проводить реформи вражаючими темпами. Тож зараз настав час активізувати нашу роботу і просуватися на шляху до вступу в Європейський Союз», — додав на пресконференції президент Європейської Ради Антоніу Кошта.

Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в соцмережі Х додала , що українська сторона з нетерпінням чекає на відкриття першого кластера в рамках процесу вступу.

Looking forward for the opening of the 1st cluster within the accession process.



The partners commended Ukraine’s pace of reforms under the most difficult circumstances and invited to take the next steps in the accession process. It is confirmed that the 1st Cluster is ready to… — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) June 26, 2025

«Партнери високо оцінили темпи реформ України за найскладніших обставин та запросили зробити наступні кроки в процесі вступу. Підтверджено, що перший кластер готовий до відкриття», — сказала вона.

Раніше саміт ЄС не зміг досягти консенсусу щодо перспектив України через позицію Угорщини. Однак усі інші держави-члени підтвердили підтримку європейського курсу України та високо оцінили хід реформ.

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