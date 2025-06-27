Україна виконала роботу для відкриття першого кластера щодо вступу в ЄС — Finance.ua
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Україна виконала роботу для відкриття першого кластера щодо вступу в ЄС

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Україна виконала роботу для відкриття першого кластера щодо вступу в ЄС
Україна виконала роботу для відкриття першого кластера щодо вступу в ЄС
Україна виконала всі завдання для відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.
Про це глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала на пресконференції після зустрічі лідерів ЄС в Брюсселі, повідомляє «Європейська правда».
Фон дер Ляєн наголосила, що Україна ухвалює реформу за реформою під безперервним вогнем.
«Це вражає. Саме тому Єврокомісія виступає за відкриття першого кластера переговорів. Україна виконала свою частину — тепер черга за нами. Адже процес вступу базується на заслугах. А Україна заслуговує рухатися вперед», — заявила фон дер Ляєн.
Також вона заявила про рішучу підтримку України як у військовому, так і в політичному напрямках.
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Зокрема, глава Єврокомісії заявила, що Євросоюз вже виділив 1 млрд євро на підтримку української оборонної промисловості — коштом прибутків від заморожених активів рф. Вона також повідомила, що ЄС готовий авансом надати Україні залишок у 11 млрд євро з кредитного пакету G7, враховуючи потребу у цих коштах.
«Ми на шляху до досягнення цілі — передати Україні 2 мільйони артилерійських снарядів у 2025 році. І ми готові наперед надати залишок у 11 мільярдів євро з кредитів G7, адже розуміємо, наскільки важливо Україні отримати ці кошти вже зараз», — зазначила Урсула фон дер Ляєн.
ЄС продовжить тиснути на рф, аби змусити її до серйозного діалогу, починаючи з реального припинення вогню. З цією метою вже готується 18-й санкційний пакет, який планують погодити найближчим часом.
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«Незважаючи на неймовірно складні обставини, український уряд проводить реформи вражаючими темпами. Тож зараз настав час активізувати нашу роботу і просуватися на шляху до вступу в Європейський Союз», — додав на пресконференції президент Європейської Ради Антоніу Кошта.
Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в соцмережі Х додала, що українська сторона з нетерпінням чекає на відкриття першого кластера в рамках процесу вступу.
«Партнери високо оцінили темпи реформ України за найскладніших обставин та запросили зробити наступні кроки в процесі вступу. Підтверджено, що перший кластер готовий до відкриття», — сказала вона.
Раніше саміт ЄС не зміг досягти консенсусу щодо перспектив України через позицію Угорщини. Однак усі інші держави-члени підтвердили підтримку європейського курсу України та високо оцінили хід реформ.
За матеріалами:
Finance.ua
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