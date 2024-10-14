Естонія хоче купувати у України далекобійні ракети — Finance.ua
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Естонія хоче купувати у України далекобійні ракети

Казна та Політика
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Естонія розглядає можливість закупівлі оборонної продукції з України, зокрема ракет дальньої дії.
Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, пише ERR.
За його словами, така співпраця могла б допомогти Україні збільшити виробництво.
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Через воєнний стан в Україні діє заборона на експорт. Однак міністр оборони переконаний, що це не стане на заваді, якщо країни дійдуть спільної домовленості й така співпраця «була б корисною для Естонії та для України».
«Якщо ми отримаємо згоду від уряду України, то, звичайно, це можна робити. Потрібно тут розуміти, що це можна зробити тільки так, що якщо ми купуємо, то Україна отримує більше грошей. І вони зможуть більше виготовляти для їхньої армії», — зазначив Певкур.
За словами міністра, якщо Естонія та Україна все ж таки дійдуть згоди в цьому питанні, то Естонія закуповуватиме лише те, що справді необхідно для країни, зокрема, наразі йдеться про ракети дальньої дії.
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«Ракети дальньої дії — це, звичайно, цікаво для нас. Там різних варіантів багато. Звичайно, в деталях ми не можемо говорити, але насамперед ми подивимося на ці системи, які можуть впливати на супротивника на великій дальності», — наголосив міністр оборони.
Видання також пише, що наступного тижня Ханно Певкур зустрінеться з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Брюсселі, а найближчими тижнями відвідає Україну.
Financial Times раніше повідомляло, що Україна розглядає можливість зняття заборони на експорт вітчизняного озброєння. Київ прагне збільшити масштаби виробництва зброї, щоб відповідати можливостям росії на полі бою.
За матеріалами:
hromadske
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