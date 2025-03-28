Мінцифри хоче впровадити Реєстр реєстрів — Finance.ua

Мінцифри хоче впровадити Реєстр реєстрів Сьогодні 11:18 — Казна та Політика

Мінцифри хоче впровадити Реєстр реєстрів

Міністерство цифрової трансформації планує цього року реалізувати проєкт Реєстру реєстрів.

Про це заявив Директор директорату електронних реєстрів Міністерства цифрової трансформації Олександр Закусило під час форуму «Держреєстри Мін’юсту: стратегічне значення, безпека та розвиток».

«За нашими оцінками, зараз в Україні заявлено близько 350 публічних електронних реєстрів. Частина з них у процесі створення, а частина вже активно працює», — розповів він.

За словами посадовця, в Мінцифри наразі підраховують точну кількість реєстрів, які діють в Україні.

«Для цього є спеціальний Реєстр реєстрів, як би це не звучало. Він зараз проходить дослідну експлуатацію. Після того, як всі безпекові питання будуть вирішені й він отримає сертифікацію, будемо його запускати і наповнювати. Сподіваюсь, що в цьому році ми нарешті закінчимо і ви зможете побачити Реєстр реєстрів», — заявив Закусило.

Він пояснив, що Реєстр реєстрів дозволить побачити корисну інформацію для суспільства: «Це не є „вітриною даних“, тобто там не буде відображатися якихось даних з реєстрів, але загальну інформацію, яка корисна суспільству можна буде подивитися».

Посадовець наголосив, що між певними реєстрами обов’язково має відбуватись обмін даними. Тому за активної участі Мінцифри ще у 2019 році було створено систему «Трембіта».

Нагадаємо, у 2021 році Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє бізнесменам користуватися державною системою обміну даними «Трембіта».

Віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що «Трембіта» дозволила покращити якість даних, оптимізувати реєстри, прискорити роботу держорганів та створити корисні сервіси для громадян.

Укрінформ За матеріалами:

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