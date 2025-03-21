В Україні з’явитися реєстр військових: його не було 30 років — Finance.ua

В Україні з’явитися реєстр військових: його не було 30 років Сьогодні 08:01

В Україні з’явитися реєстр військових: його не було 30 років

Міністерство оборони розраховує, що до кінця року в Україні можуть створити реєстр військовослужбовців, однак для цього Верховна Рада має схвалити законопроєкт.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко на презентації дослідження «Перехід від військової служби до цивільного життя: контексти, досвіди, рішення» від громадської організації «Принцип», передає hromadske.

«Уявіть, 30 років у цій країні немає реєстру військовослужбовців, тобто, власне, єдиного центрального місця зберігання цих даних, розуміння головкома, з яким людським капіталом він воює: а хто ці люди, хто вони за званнями, як вони зростають, і, умовно, хто супроводжує їхню карʼєру військову», — наголосила посадовиця.

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Зараз цей реєстр розробляють, однак запустити його зможуть лише після ухвалення законопроєкту № 12066 , за який повторно мають проголосувати у Верховній Раді. Черногоренко припустила, що закон може бути готовий до червня.

Тож загалом посадовиця вважає, що реєстр військовослужбовців зʼявиться вже цього року. Він міститиме централізовану базу даних про військовослужбовців, зокрема їхні персональні дані та статус. Водночас система буде розподіленою: в одному місці не зберігатимуть службові та персональні дані.

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«Тобто це єдина база даних про військовослужбовців, яка буде єдиним місцем правди і про участь у бойових діях, і про звання, і фактично привʼязку військового до його місця служби», — зазначила заступниця міністра оборони.

Окрім того, система передбачатиме легкий цифровий доступ військовослужбовців і їхніх сімей до всіх державних послуг. Наприклад, безоплатне навчання для дитини військовослужбовців буде доступним «у декілька кліків» через цифрову заявку.

Відмітимо, що ще у грудні 2024 року народні депутати ухвалили законопроєкт № 12066 щодо удосконалення порядку ведення військового обліку. Окрім створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців, він пропонував удосконалити функціонування Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Це мало статися завдяки інформаційній взаємодії між Електронною системою охорони здоров’я та цим реєстром для отримання даних щодо призовника, військовозобов’язаного чи резервіста.

Проте в січні президент Володимир Зеленський повернув документ із пропозиціями. Тоді ж їх передали для ознайомлення.

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