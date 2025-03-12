Без черг у ТЦК: в Україні планують спростити оплату штрафів за порушення військового обліку — Finance.ua

Без черг у ТЦК: в Україні планують спростити оплату штрафів за порушення військового обліку Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Без черг у ТЦК: в Україні планують спростити оплату штрафів за порушення військового обліку

Верховна Рада розгляне законопроєкт № 12093, який дозволяє сплатити нарахований штраф за порушення правил військового обліку без візиту в ТЦК.

Про це в телеефірі повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

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«Майже 4 мільйони українців зараз є користувачами Резерв+, і виявляється, що достатньо частим запитом є можливість оплатити штраф без походу в ТЦК. І, як ви знаєте, зараз деякі наші користувачі бачать відмітку „порушення правил військового обліку“. Це дуже важливо, тому що раніше, коли не було застосунку Резерв+, ніхто не мав можливості бачити, що така відмітка є. Зараз така можливість є, і власне закон № 12093, про який ви питаєте, пропонує звільнити наших громадян від фізичного візиту в ТЦК для того, щоб оплатити штраф», — розповіла Черногоренко.

Вона пояснила, що в кілька кліків у застосунку можна буде сплатити штраф та оновити свої дані.

«Законопроєкт 12093 усуває цю бюрократичну перешкоду і для того, щоб не було необхідності йти в ТЦК, стояти в чергах, брати квитанцію, оплачувати і приносити підтвердження, ви робите це в декілька кліків прямо в своєму застосунку. Більше того, це можливо зробити зі знижкою 50%», — зазначила заступниця міністра та нагадала, що така практика використовується під час сплати штрафу за порушення правил дорожнього руху.

«Така ж практика наслідується і тут. По-перше, що ви робите, ви оплачуєте прямо в застосунку штрафи з 50% знижки, і друге — оновлюєте свої дані і все. В декілька кліків ви закрили такий свій обов’язок. Українські громадяни, які за кордоном, також можуть оновити свої дані, оплатити штраф дистанційно і не мати проблем з документами, зберегти зв’язок з Україною, з нашою державою і мати можливість у будь який момент повернутися без проблем», — пояснила Черногоренко.

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Нагадаємо, упродовж 2024 року понад 6 мільйонів військовозобов’язаних громадян не уточнили свої персональні дані через ЦНАП або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у ТЦК та СП протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України.

Укрінформ За матеріалами:

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