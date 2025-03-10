В Україні зростає кількість несплачених штрафів від ТЦК — дослідження Опендатабот — Finance.ua
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В Україні зростає кількість несплачених штрафів від ТЦК — дослідження Опендатабот

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В Україні зростає кількість несплачених штрафів від ТЦК — дослідження Опендатабот
В Україні зростає кількість несплачених штрафів від ТЦК — дослідження Опендатабот
З початку року в Україні відкрили 9 658 проваджень через несплачені та протерміновані штрафи від ТЦК, що майже дорівнює показнику за весь 2023 рік — 10 541 провадження.
Про це свідчать дані Опендатабот.
Попри те, що боргів за штрафи більшає, українці не поспішають їх сплачувати.
Так, 23% проваджень, відкритих у 2023 році, досі не сплачені. Серед торішніх боргів за штрафи ТЦК не сплачено 52%.
В Україні зростає кількість несплачених штрафів від ТЦК — дослідження Опендатабот
Найбільш активно цьогоріч штрафують українців у таких регіонах:
  • Дніпропетровщина — 1 053 проваджень;
  • Київ — 1 003;
  • Полтавщина — 916.
В Україні зростає кількість несплачених штрафів від ТЦК — дослідження Опендатабот
Майже половину від протермінованих штрафів цьогоріч виписали українцям у віці 25−35 років. Ще 38% проваджень припадає на людей віком 36−45 років.
В Україні зростає кількість несплачених штрафів від ТЦК — дослідження Опендатабот
Нагадаємо, Міністерство оборони України запустило електронний кабінет для військово-лікарської комісії в медичній інформаційній системі ЗСУ. Це дозволить здійснювати оформлення висновків ВЛК онлайн.
За матеріалами:
Finance.ua
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