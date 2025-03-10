В Україні зростає кількість несплачених штрафів від ТЦК — дослідження Опендатабот Сьогодні 13:24

В Україні зростає кількість несплачених штрафів від ТЦК — дослідження Опендатабот

З початку року в Україні відкрили 9 658 проваджень через несплачені та протерміновані штрафи від ТЦК, що майже дорівнює показнику за весь 2023 рік — 10 541 провадження.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Попри те, що боргів за штрафи більшає, українці не поспішають їх сплачувати.

Так, 23% проваджень, відкритих у 2023 році, досі не сплачені. Серед торішніх боргів за штрафи ТЦК не сплачено 52%.

Найбільш активно цьогоріч штрафують українців у таких регіонах:

Дніпропетровщина — 1 053 проваджень;

Київ — 1 003;

Полтавщина — 916.

Майже половину від протермінованих штрафів цьогоріч виписали українцям у віці 25−35 років. Ще 38% проваджень припадає на людей віком 36−45 років.

Нагадаємо, Міністерство оборони України запустило електронний кабінет для військово-лікарської комісії в медичній інформаційній системі ЗСУ. Це дозволить здійснювати оформлення висновків ВЛК онлайн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.