Android-смартфони зможуть перекладати розмови офлайн Сьогодні 01:23 — Технології&Авто

Google вже працює над функцією

Google наблизилася до ще одного важливого етапу розвитку машинного перекладу. У застосунку Translate для Android помітили ознаки функції, яка може змінити спосіб спілкування під час подорожей і роботи без доступу до мережі.

Як повідомляє Android Authority, у версії 10.17.48.914427315.6 застосунку Google Translate для Android виявили ознаки підготовки до запуску офлайн-синхронного перекладу мовлення.

Як саме це працюватиме

Мовиться про функцію Live Translate — режим перекладу живих розмов у реальному часі. Сучасні технології вже наблизилися до цієї концепції, а розвиток моделей штучного інтелекту, зокрема Gemini, помітно покращив якість і швидкість перекладу.

Проте в нинішньому вигляді Live Translate має важливе обмеження — функція не працює без підключення до інтернету. Якщо користувач спробує запустити голосовий переклад офлайн, застосунок повідомить про необхідність мережевого з’єднання.

Ситуація може змінитися в одному з майбутніх оновлень. Android Authority вдалося активувати приховані елементи інтерфейсу, які демонструють підготовку до офлайн-режиму Live Translate. Причому мова вже не лише про окремі рядки коду — журналісти побачили майже готовий onboarding-екран, який знайомить користувача з новою можливістю.

Це підтвердили також Phandroid. Судячи з наявної інформації, для роботи функції потрібно буде заздалегідь завантажити мовні пакети на смартфон. Подібний механізм уже використовується для офлайн-перекладу тексту та зображень у Google Translate.

Новий інтерфейс також показує, що застосунок зможе окремо позначати мови з підтримкою офлайн Live Translate.

На старті підтримка, ймовірно, охоплюватиме:

англійську;

французьку;

німецьку;

іспанську;

італійську;

португальську мови.

Чому це важлива функція

Для мандрівників і користувачів у регіонах зі слабким зв’язком така можливість може стати дуже важливою. Офлайн-переклад живих розмов дозволить спілкуватися без залежності від роумінгу, Wi-Fi або мобільного інтернету.

Окрім цього, Google тестує і дрібні зміни інтерфейсу Translate для Android. Кнопки вставки тексту, рукописного введення та голосового запису компанія переміщує в одну нижню панель для швидшого доступу.

Втім, поки що функція перебуває на етапі розробки. Android Authority наголошує , що інформацію отримали завдяки APK teardown — аналізу коду застосунку. Такі знахідки часто дозволяють заздалегідь дізнатися про майбутні можливості сервісів, але Google може змінити функцію або взагалі відмовитися від її публічного запуску.

Які ще нові можливості готує Google для Android

Окрім офлайн-перекладу голосу в Google Translate, компанія Google готує для Android ще низку великих оновлень, значна частина яких пов’язана зі штучним інтелектом Gemini та новими функціями Android 17. Багато з них компанія вже частково показала під час Android Show 2026 та напередодні конференції Google I/O.

Одним із головних напрямків стане перетворення Gemini на повноцінного «AI-агента». Як пише Android Central , Google працює над системою, яка зможе взаємодіяти одразу з кількома застосунками та виконувати складні дії за користувача. Наприклад, ШІ зможе самостійно оформити доставку продуктів зі списку покупок, забронювати тренування або створити віджет під конкретні потреби власника смартфона.

Ще одна помітна новинка — Контекстні пропозиції (Contextual Suggestions). Це система персональних підказок, яка аналізуватиме поведінку користувача та пропонуватиме дії залежно від ситуації. Android зможе автоматично рекомендувати увімкнути спортивну трансляцію на телевізорі, запропонувати потрібний плейліст у спортзалі або нагадати про регулярні події.

У компанії також працюють над новими функціями безпеки. Серед них — покращене виявлення шахрайських дзвінків, перевірка банківських застосунків під час підозрілих викликів, додатковий захист загублених смартфонів через біометрію та розширене сканування APK-файлів на наявність шкідливого програмного забезпечення.

