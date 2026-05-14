Waymo відкликає тисячі роботаксі Сьогодні 05:23 — Технології&Авто

Waymo відкликає близько 3800 роботаксі у США через програмну помилку, яка могла дозволяти авто виїжджати на затоплені дороги. Проблему виявили у системах автономного керування п’ятого та шостого поколінь.

Про це пише CNBC.

Через що виникли претензії

Причиною стали інциденти, коли роботаксі виїжджали на залиті водою вулиці та застрягали, зокрема в Остіні. У деяких випадках це змушувало інші авто маневрувати навколо них. Подібні ситуації фіксували і в інших містах, що посилило критику на адресу Waymo.

Компанію також раніше критикували за некоректну поведінку на дорозі, зокрема за непоступання дорогою шкільним автобусам та проблеми під час відключень електроенергії в Сан-Франциско, коли роботаксі блокували рух.

Що заявили в компанії

У Waymo заявили, що виявили проблему з рухом по затоплених ділянках швидкісних доріг і добровільно ініціювали програмне відкликання. Компанія підкреслює, що безпека залишається пріоритетом і що вона вже впроваджує додаткові обмеження, щоб роботаксі уникали зон із ризиком раптових підтоплень.

Зараз сервіс Waymo працює у 11 містах США, зокрема в Сан-Франциско, Лос-Анджелесі, Фініксі, Остіні та Маямі. У деяких регіонах доступ обмежений.

Окремо повідомляється, що сервіс у Сан-Антоніо тимчасово призупинено після інциденту, коли автономне авто виїхало на затоплену дорогу та було знесене в струмок. Після цього почалося розслідування регулятора, яке і призвело до відкликання. Waymo заявляє, що готується відновити роботу сервісу в місті.

