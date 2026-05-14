0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Waymo відкликає тисячі роботаксі

Технології&Авто
2
Зараз сервіс Waymo працює у 11 містах США
Зараз сервіс Waymo працює у 11 містах США
Waymo відкликає близько 3800 роботаксі у США через програмну помилку, яка могла дозволяти авто виїжджати на затоплені дороги. Проблему виявили у системах автономного керування п’ятого та шостого поколінь.
Про це пише CNBC.

Через що виникли претензії

Причиною стали інциденти, коли роботаксі виїжджали на залиті водою вулиці та застрягали, зокрема в Остіні. У деяких випадках це змушувало інші авто маневрувати навколо них. Подібні ситуації фіксували і в інших містах, що посилило критику на адресу Waymo.
Компанію також раніше критикували за некоректну поведінку на дорозі, зокрема за непоступання дорогою шкільним автобусам та проблеми під час відключень електроенергії в Сан-Франциско, коли роботаксі блокували рух.

Що заявили в компанії

У Waymo заявили, що виявили проблему з рухом по затоплених ділянках швидкісних доріг і добровільно ініціювали програмне відкликання. Компанія підкреслює, що безпека залишається пріоритетом і що вона вже впроваджує додаткові обмеження, щоб роботаксі уникали зон із ризиком раптових підтоплень.
Зараз сервіс Waymo працює у 11 містах США, зокрема в Сан-Франциско, Лос-Анджелесі, Фініксі, Остіні та Маямі. У деяких регіонах доступ обмежений.
Окремо повідомляється, що сервіс у Сан-Антоніо тимчасово призупинено після інциденту, коли автономне авто виїхало на затоплену дорогу та було знесене в струмок. Після цього почалося розслідування регулятора, яке і призвело до відкликання. Waymo заявляє, що готується відновити роботу сервісу в місті.
За матеріалами:
mezha.media
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems