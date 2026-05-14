Летючі авто все ближче: британський стартап випробував апарат Sigma (відео)

Перший у світі літальний апарат із гіперзльотом і приземленням
Компанія AltoVolo з Лондона офіційно перейшла до етапу виробництва повномасштабного демонстраційного зразка свого літака Sigma після успішних льотних випробувань прототипу в масштабі 1:4.
Компанія охарактеризувала Sigma як перший у світі літальний апарат із гіперзльотом і приземленням, повідомляє Advanced Air Mobility International.

Технологічна еволюція та зміна конфігурації

Наразі попередній аналіз конструкції завершено, а інженерна група закінчила розроблення специфікацій для першої серійної моделі, переключившись на детальне проєктування і формальні вимоги до сертифікації.
Значною технічною зміною в розробленні Sigma став перехід від електричних вентиляторів у кожусі до відкритої конфігурації несучого гвинта.
Після великої програми досліджень і розроблення компанія визначила, що закриті несучі гвинти вносять зайву вагу, інерцію і ускладнюють конструкцію. Перехід до відкритих несучих гвинтів подвоїв час зависання Sigma, знизив навантаження на гвинт і поліпшив характеристики переходу до нахилу.
Для підтримки цієї зміни команда розробила власну концепцію гоночного гвинта з фіксованим кроком, покликану перевершити стандартні комерційні варіанти.

Технічні характеристики та безпека

Апарат Sigma оснащений гібридною електричною системою нахиленого шасі, що забезпечує дальність польоту у 800 км і максимальну швидкість 355 км/год. Розроблений для універсального використання в міських і регіональних умовах, цей двомісний літальний апарат має ширину 4,9 метра і важить 980 кг, включно з двома пасажирами і багажем.
Серед заходів безпеки — балістичний парашут і резервна система двигунів, яка забезпечує стабільний політ навіть після відмови одного з двигунів. За наявними даними, рівень шуму на 80% нижчий, ніж у традиційного вертольота, що полегшує польоти в житлових районах.
Хоча Sigma призначений для професійного використання, він також доступний для пілотів-аматорів. Вони можуть керувати апаратом після 25 годин навчання, проте їхні польоти обмежені денною порою доби та гарною погодою.
Завершення роботи над першим повномасштабним демонстраційним зразком заплановано на кінець 2026 року. Він послужить основою для перевірки готовності до виробництва, яка є кінцевим етапом перед початком серійного виробництва.
Sigma вже називають першим летючим автомобілем. Експерти пророкують, що такі апарати повністю змінять картину в містах уже в найближчі кілька років.
