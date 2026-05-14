Android Auto отримує найбільше оновлення за 10 років

Google поступово стирає межу між Android Auto та вбудованими автомобільними системами, роблячи їх більш гнучкими, персоналізованими та орієнтованими на ШІ.
Google представила масштабне оновлення Android Auto, яке компанія називає найбільшим за 10 років. Воно спрямоване на те, щоб система краще адаптувалася до сучасних автомобільних екранів, нових сценаріїв використання та глибшої інтеграції з ШІ Gemini.

Android Auto адаптували до нових типів екранів

Одне з ключових покращень — підтримка екранів будь-якої форми. Якщо раніше інтерфейс Android Auto виглядав як прямокутне «вікно» на великому дисплеї, то тепер він може заповнювати весь екран, включно з вигнутими, круглими чи нестандартними панорамними панелями. Це має зробити інтерфейс більш природним для сучасних авто, де дизайн дисплеїв дедалі складніший.

В Android Auto додали YouTube і віджети

Google також додає потокове відео через YouTube, але лише коли автомобіль припаркований. Підтримуються 4K-відео, 60 fps і просторовий звук Dolby Atmos. Контент запускається зі смартфона, а авто лише активує режим перегляду, коли стоїть на місці. Компанія пояснює, що користувачі давно просили можливість дивитися відео під час зарядки або очікування в авто.

Gemini інтегрували в автомобільну систему

Ще одна новинка — підтримка віджетів. Водії зможуть виводити на екран спортивні результати, керування розумним будинком, контакти або швидкі дії. Разом із цим інтегрується Gemini, який дозволяє отримувати інформацію або взаємодіяти з віджетами голосом.
Оновлення також включає новий дизайн Material Three Expressive, який переносить кольори, теми та стиль зі смартфона в автомобільний інтерфейс. Паралельно з’являється функція Magic Cue, яка аналізує повідомлення і пропонує швидкі відповіді, наприклад, автоматично підтягує адресу чи контактні дані.
Окремо Google розвиває Google Maps в авто: з’являється Immersive Navigation з 3D-будівлями, реалістичним рельєфом і покращеною візуалізацією маршрутів. Також Gemini зможе виконувати дії в сторонніх застосунках, наприклад, оформлювати замовлення через Starbucks.
У підсумку Google поступово стирає межу між Android Auto та вбудованими автомобільними системами, роблячи їх більш гнучкими, персоналізованими та орієнтованими на ШІ.
За матеріалами:
mezha.media
