Amazon запускає нового ШІ-помічника для шопінгу Сьогодні 00:14 — Технології&Авто

Американська технологічна компанія Amazon відмовляється від свого ШІ-помічника для покупок Rufus на користь нового бота Alexa for Shopping.

Про це повідомляє CNBC.

Що відомо про новий сервіс

Відтепер саме оновлена Alexa стане центральним елементом стратегії онлайн-продажів компанії на основі штучного інтелекту.

Новий інструмент здатний не лише відповідати на запити користувачів, а й виконувати конкретні дії від їхнього імені.

В Amazon зазначають, що новий сервіс об’єднав у собі функціонал Rufus та Alexa+, використовуючи історію попередніх замовлень та інші персональні дані. Це має допомогти боту стати «найкращим і найбільш персоналізованим ШІ-помічником для покупок у світі».

Інтеграція чату із Alexa в результати пошуку

Крім того, компанія інтегрує чат із Alexa безпосередньо в результати пошуку: під час перегляду товарів на екрані з’являтиметься вікно з додатковою інформацією та рекомендаціями.

Попередній чатбот Rufus був представлений трохи більше двох років тому як ключовий елемент сайту та мобільного додатку Amazon у межах освоєння технологій генеративного штучного інтелекту.

