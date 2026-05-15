Amazon запускає нового ШІ-помічника для шопінгу

Оновлена Alexa стане центральним елементом стратегії онлайн-продажів компанії на основі штучного інтелекту.
Американська технологічна компанія Amazon відмовляється від свого ШІ-помічника для покупок Rufus на користь нового бота Alexa for Shopping.
Про це повідомляє CNBC.

Що відомо про новий сервіс

Новий інструмент здатний не лише відповідати на запити користувачів, а й виконувати конкретні дії від їхнього імені.
В Amazon зазначають, що новий сервіс об’єднав у собі функціонал Rufus та Alexa+, використовуючи історію попередніх замовлень та інші персональні дані. Це має допомогти боту стати «найкращим і найбільш персоналізованим ШІ-помічником для покупок у світі».
Інтеграція чату із Alexa в результати пошуку

Крім того, компанія інтегрує чат із Alexa безпосередньо в результати пошуку: під час перегляду товарів на екрані з’являтиметься вікно з додатковою інформацією та рекомендаціями.
Попередній чатбот Rufus був представлений трохи більше двох років тому як ключовий елемент сайту та мобільного додатку Amazon у межах освоєння технологій генеративного штучного інтелекту.
За матеріалами:
Укрінформ
