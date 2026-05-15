Lexus показав броньований LX 700 (фото)

Броньований Lexus LX 700
На ринок броньованих автомобілів вийшла нова модифікація флагманського позашляховика Lexus LX 700. Автомобіль, підготовлений компанією Miami Armored, зберіг зовнішність звичайного чорного SUV, проте отримав повний балістичний захист, здатний перетворити його на справжню рухому фортецю.

Що відомо

Як пише Carscoops, фахівці Miami Armored оснастили LX 700 бронею, яка забезпечує захист пасажирів від вогню з автоматичної зброї калібру 7,62 мм. Завдяки 360-градусному посиленню корпусу, автомобіль здатний витримати одночасний вибух двох ручних гранат під днищем.
Окрім зміцнення пасажирської капсули, інженери встановили броньовані листи на критично важливі вузли: паливний бак, моторний відсік та акумулятор. Це гарантує, що позашляховик не втратить мобільність навіть під час інтенсивного обстрілу. Балістичне скло по всьому периметру кузова захищає від куль та осколків, а система перекриття панелей виключає їх потрапляння через щілини в дверних отворах.
Додаткові опції безпеки та виживання

Для екстремальних ситуацій Miami Armored пропонує додаткове обладнання. До нього входять евакуаційний люк на даху, камера нічного бачення та система фільтрації кисню в салоні, посилені бампери та захист радіатора, світлодіодні стробоскопи, сирена та система гучного зв’язку, або посилені дверні петлі та шини типу Runflat, що дозволяють продовжувати рух після пробиття.
Гібридна потужність без змін

Попри значне збільшення ваги через використання бронесталі, силова установка залишилася стандартною. Lexus LX 700 приводиться в рух 3,5-літровим гібридним двигуном V6 з подвійним турбонаддувом на 457 к.с. та 790 Нм крутного моменту. Компанія стверджує, що величезний запас крутного моменту гібридної системи дозволяє автомобілю зберігати динаміку, необхідну для швидкого виходу з небезпечної зони.
Чому броньовані автомобілі такі популярні

  • Попит на броньовані преміальні авто в Латинській Америці та США стабільно зростає, оскільки VIP-клієнти цінують поєднання розкоші та безпеки.
  • Використання платформи Lexus, яка здатна витримувати критичні навантаження й додаткову вагу броні, виглядає раціональним рішенням.
За матеріалами:
Телеканал 24
АвтоКросовер
