Київ просить у держави 15 млрд грн на захист критичної інфраструктури

Київрада ухвалила звернення до Верховної Ради та Кабінету Міністрів із проханням виділити з державного бюджету щонайменше 15 млрд грн на облаштування інженерно-технічного захисту об’єктів критичної інфраструктури, розвиток когенерації та створення систем резервного теплопостачання столиці.
Відповідне рішення підтримали депутати Київради.

Потреба в державному фінансуванні

У тексті звернення зазначається, що масштаб робіт із підвищення енергоефективності та стійкості столиці потребує синхронного державного регулювання та фінансування з держбюджету.
10 березня 2026 року Київрада затвердила План енергостійкості міста Києва, після чого місто розпочало реалізацію заходів за ключовими напрямами.

Які проєкти вже реалізують у столиці

Як повідомив виконувач обов’язків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, у місті тривають роботи з відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів енергооб’єктів, встановлення інженерного захисту, розвитку розподіленої когенерації та посилення стійкості систем водопостачання.
За його словами, у межах розвитку когенерації вже побудували об’єкти загальною потужністю близько 40 МВт, оснащені захистом другого рівня.
Також для резервного живлення об’єктів критичної інфраструктури вже збудували дизельний енергокомплекс потужністю 5,2 МВт. Найближчим часом планують запустити ще один аналогічний комплекс такої ж потужності.
Загалом місто планує отримати 40 МВт за рахунок дизельних електростанцій.

Київ готовий профінансувати частину витрат

Він додав, що міська влада забезпечує фінансування й координацію виконання цих заходів.
«Із міського бюджету на подальшу реалізацію плану спрямують понад 8 млрд грн. Утім ми розраховуємо на допомогу та прийняття відповідних рішень на рівні держави щодо виділення коштів і паритетну участь у виконанні плану енергостійкості української столиці», — підкреслив Пантелеєв.
За матеріалами:
Finance.ua
