УЗ запускає новий «Інтерсіті» до Києва — Finance.ua
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УЗ запускає новий «Інтерсіті» до Києва

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УЗ запускає новий «Інтерсіті» до Києва
УЗ запускає новий «Інтерсіті» до Києва
«Укрзалізниця» запускає новий поїзд — Інтерсіті № 747/748. Він курсуватиме між Києвом, Вінницею, Хмельницьким та Тернополем і буде максимально зручно підлаштованим під короткочасне відвідування столиці мешканцями цих та інших населених пунктів.
Про це повідомили в «Укрзалізниці».
«Нова можливість комфортної денної подорожі поїздом Інтерсіті № 747/748 між Києвом, Вінницею, Хмельницьким та Тернополем. Поїзд максимально зручно підлаштовано під ранковий виїзд до столиці та вечірнє повернення», — йдеться у повідомленні.
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Рейс за цим маршрутом запустять вже з 10 грудня. Його обслуговуватиме найшвидший український потяг — «Тарпан».

Розклад руху

Потяг вирушатиме щодня з Києва о 16:30. Прибуття на станції:
  • Козятин-1 — 18:27;
  • Калинівка-1 — 19:00;
  • Вінниця — 19:19;
  • Хмельницький — 21.15;
  • Тернопіль — 23.02.
У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Тернополя о 06:32. Прибуття на станції:
  • Хмельницький — 08.07;
  • Вінниця — 09:57;
  • Калинівка-1 — 10:20;
  • Козятин-1 — 10:53;
  • Київ — 12.45.
Як розповіли в «Укрзалізниці», квитки вже доступні у застосунку компанії. А також:
  • на сайті;
  • у чат-боті;
  • у касах вокзалів.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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