УЗ запускає новий «Інтерсіті» до Києва — Finance.ua

УЗ запускає новий «Інтерсіті» до Києва Вчора 16:46 — Особисті фінанси

УЗ запускає новий «Інтерсіті» до Києва

«Укрзалізниця» запускає новий поїзд — Інтерсіті № 747/748. Він курсуватиме між Києвом, Вінницею, Хмельницьким та Тернополем і буде максимально зручно підлаштованим під короткочасне відвідування столиці мешканцями цих та інших населених пунктів.

Про це повідомили в « Укрзалізниці ».

«Нова можливість комфортної денної подорожі поїздом Інтерсіті № 747/748 між Києвом, Вінницею, Хмельницьким та Тернополем. Поїзд максимально зручно підлаштовано під ранковий виїзд до столиці та вечірнє повернення», — йдеться у повідомленні.

Читайте також «Укрзалізниця» анонсувала запуск модернізованих електричок

Рейс за цим маршрутом запустять вже з 10 грудня. Його обслуговуватиме найшвидший український потяг — «Тарпан».

Розклад руху

Потяг вирушатиме щодня з Києва о 16:30. Прибуття на станції:

Козятин-1 — 18:27;

Калинівка-1 — 19:00;

Вінниця — 19:19;

Хмельницький — 21.15;

Тернопіль — 23.02.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Тернополя о 06:32. Прибуття на станції:

Хмельницький — 08.07;

Вінниця — 09:57;

Калинівка-1 — 10:20;

Козятин-1 — 10:53;

Київ — 12.45.

Як розповіли в «Укрзалізниці», квитки вже доступні у застосунку компанії. А також:

на сайті;

у чат-боті;

у касах вокзалів.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.