УЗ запускає новий «Інтерсіті» до Києва — Finance.ua

УЗ запускає новий «Інтерсіті» до Києва
«Укрзалізниця» запускає новий поїзд — Інтерсіті № 747/748. Він курсуватиме між Києвом, Вінницею, Хмельницьким та Тернополем і буде максимально зручно підлаштованим під короткочасне відвідування столиці мешканцями цих та інших населених пунктів.
Про це повідомили в «Укрзалізниці».
«Нова можливість комфортної денної подорожі поїздом Інтерсіті № 747/748 між Києвом, Вінницею, Хмельницьким та Тернополем. Поїзд максимально зручно підлаштовано під ранковий виїзд до столиці та вечірнє повернення», — йдеться у повідомленні.
Рейс за цим маршрутом запустять вже з 10 грудня. Його обслуговуватиме найшвидший український потяг — «Тарпан».
Розклад руху
Потяг вирушатиме щодня з Києва о 16:30. Прибуття на станції:
- Козятин-1 — 18:27;
- Калинівка-1 — 19:00;
- Вінниця — 19:19;
- Хмельницький — 21.15;
- Тернопіль — 23.02.
У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Тернополя о 06:32. Прибуття на станції:
- Хмельницький — 08.07;
- Вінниця — 09:57;
- Калинівка-1 — 10:20;
- Козятин-1 — 10:53;
- Київ — 12.45.
Як розповіли в «Укрзалізниці», квитки вже доступні у застосунку компанії. А також:
- на сайті;
- у чат-боті;
- у касах вокзалів.
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