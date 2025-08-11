Які ціни на квартири в Ужгороді в серпні 2025 року (інфографіка) — Finance.ua

Які ціни на квартири в Ужгороді в серпні 2025 року (інфографіка) Сьогодні 17:04 — Нерухомість

Які ціни на квартири в Ужгороді в серпні 2025 року (інфографіка)

У 2025 році в Закарпатській області ввели в експлуатацію лише 0,1 млн м² житла. Це може свідчити про падіння темпів введення житла в експлуатацію у порівнянні з попередніми роками. Наприклад, у 2024 році ввели в експлуатацію 0,48 млн м².

Про це йдеться в статистиці ЛУН.

Середня вартість в оголошеннях у місті Ужгород на первинному ринку становить 1 160 доларів (48,3 тисяча гривень) за один квадратний метр від забудовника.

Водночас у Закарпатській області цей показник становить 48,1 тисяча гривень.

Економ-клас коштує 30 400 грн, комфорт-сегмент — від 41 000.

Бізнес-сегмент коштує дорожче — 1 180 дол. (49,2 тис. грн), що на 2% менше, ніж пів року тому. Детально можна подивитись тут

Нагадаємо, Київ продовжує лідирувати за ціною на оренду житла: середня вартість у липні залишилась на рівні 18,4 тис. грн за місяць.

У липні у більшості регіонів зафіксовано помірне зростання вартості оренди, особливо в Тернопільській, Житомирській та Вінницькій областях.

Найбільше нових оголошень про продаж вторинного житла з’явилося у Волинській, Запорізькій та Житомирській областях. Натомість найбільше скорочення пропозицій зафіксовано в Сумській області. Про це йдеться в дослідженні Маркетплейсу перевіреної нерухомості DIM. RIA, який проаналізував стан ринку житла в Україні за липень 2025 року.

Вартість вторинного житла в липні зростала майже по всій Україні. Чернівецька область продемонструвала найшвидший приріст — +10 %.

