Українці не вірять у знижки до Чорної п’ятниці — результати опитування

Результати опитування показали: більшість українців або не довіряють знижкам на Чорну пʼятницю, або не планують покупок цього року.

Про це свідчать дані Rakuten Viber, яка дослідила споживчі настрої напередодні Чорної пʼятниці. В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 18 тисяч користувачів.

Українці не вірять у знижки

83% респондентів заявили, що не збираються робити покупки на Чорну пʼятницю. Серед них:

64% ніколи не купують у цей період і не вірять у реальність знижок (цей показник не змінився порівняно з 2024 роком);

19% просто не планують придбань цього року.

Лише 3% готові купувати більше, ніж торік.

Що купуватимуть ті, хто все ж очікує розпродажів

Серед тих, хто збирається скористатися Чорною пʼятницею, найпопулярнішими категоріями залишаються одяг та техніка. Натомість найменше попитом користоуються товари для авто і підписки на сервіси.

Категорії товарів, які збираються купувати на Чорну п’ятницю:

одяг та взуття — 39% (2024 — 34%);

тхніку для дому — 12% (2024 — 9%);

ґаджети — 10% (2024 — 12%);

товари для дітей — 8% (2024 — 9%);

косметику, догляд за собою, вітаміни — 8% (2024 — 9%);

товари для домашніх улюбленців — 8% (2024 — 6%);

товари для дому та ремонту — 6% (2024 — 5%);

їжу та алкоголь — 5% (2024 — 13%);

товари для авто — 2% (2024 — 2%);

підписки на сервіси та абонементи — 2% (2024 — 1%).

