Українці не вірять у знижки до Чорної п’ятниці — результати опитування

Особисті фінанси
93
Результати опитування показали: більшість українців або не довіряють знижкам на Чорну пʼятницю, або не планують покупок цього року.
Про це свідчать дані Rakuten Viber, яка дослідила споживчі настрої напередодні Чорної пʼятниці. В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 18 тисяч користувачів.

Українці не вірять у знижки

83% респондентів заявили, що не збираються робити покупки на Чорну пʼятницю. Серед них:
  • 64% ніколи не купують у цей період і не вірять у реальність знижок (цей показник не змінився порівняно з 2024 роком);
  • 19% просто не планують придбань цього року.
Лише 3% готові купувати більше, ніж торік.

Що купуватимуть ті, хто все ж очікує розпродажів

Серед тих, хто збирається скористатися Чорною пʼятницею, найпопулярнішими категоріями залишаються одяг та техніка. Натомість найменше попитом користоуються товари для авто і підписки на сервіси.
Категорії товарів, які збираються купувати на Чорну п’ятницю:
  • одяг та взуття — 39% (2024 — 34%);
  • тхніку для дому — 12% (2024 — 9%);
  • ґаджети — 10% (2024 — 12%);
  • товари для дітей — 8% (2024 — 9%);
  • косметику, догляд за собою, вітаміни — 8% (2024 — 9%);
  • товари для домашніх улюбленців — 8% (2024 — 6%);
  • товари для дому та ремонту — 6% (2024 — 5%);
  • їжу та алкоголь — 5% (2024 — 13%);
  • товари для авто — 2% (2024 — 2%);
  • підписки на сервіси та абонементи — 2% (2024 — 1%).
Світлана Вишковська
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Також за темою
