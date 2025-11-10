Українці не вірять у знижки до Чорної п’ятниці — результати опитування
Результати опитування показали: більшість українців або не довіряють знижкам на Чорну пʼятницю, або не планують покупок цього року.
Про це свідчать дані Rakuten Viber, яка дослідила споживчі настрої напередодні Чорної пʼятниці. В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 18 тисяч користувачів.
Українці не вірять у знижки
83% респондентів заявили, що не збираються робити покупки на Чорну пʼятницю. Серед них:
- 64% ніколи не купують у цей період і не вірять у реальність знижок (цей показник не змінився порівняно з 2024 роком);
- 19% просто не планують придбань цього року.
Лише 3% готові купувати більше, ніж торік.
Що купуватимуть ті, хто все ж очікує розпродажів
Серед тих, хто збирається скористатися Чорною пʼятницею, найпопулярнішими категоріями залишаються одяг та техніка. Натомість найменше попитом користоуються товари для авто і підписки на сервіси.
Категорії товарів, які збираються купувати на Чорну п’ятницю:
- одяг та взуття — 39% (2024 — 34%);
- тхніку для дому — 12% (2024 — 9%);
- ґаджети — 10% (2024 — 12%);
- товари для дітей — 8% (2024 — 9%);
- косметику, догляд за собою, вітаміни — 8% (2024 — 9%);
- товари для домашніх улюбленців — 8% (2024 — 6%);
- товари для дому та ремонту — 6% (2024 — 5%);
- їжу та алкоголь — 5% (2024 — 13%);
- товари для авто — 2% (2024 — 2%);
- підписки на сервіси та абонементи — 2% (2024 — 1%).
