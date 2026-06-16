100% пільга на комуналку для ветеранів: важливі нюанси

Наприклад, якщо особа з інвалідністю внаслідок війни проживає разом із дружиною та малолітньою дитиною у квартирі площею 80 квадратних метрів, пільга буде розрахована на 73,5 квадратного метра. За площу понад установлену норму оплачувати послуги доведеться самостійно.
Крім того, сьогодні пільги на житлово-комунальні послуги діють у монетизованій формі. Це означає, що сума у платіжках не зменшується автоматично. Кошти перераховуються пільговику на банківський рахунок, а оплату комунальних послуг необхідно здійснювати самостійно.