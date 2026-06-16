100% пільга на комуналку для ветеранів: важливі нюанси Сьогодні 08:31 — Особисті фінанси

Військовий квиток і банкноти гривні

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів можуть суттєво зменшити витрати, однак навіть право на 100% компенсацію не завжди означає повне звільнення від платежів.

Із посиланням на Донецький обласний ТЦК та СП розповідаємо, які нюанси важливо знати.

Які пільги передбачені для ветеранів та осіб з інвалідністю

Законодавство передбачає різний розмір пільг залежно від статусу отримувача.

учасники бойових дій мають право на знижку у розмірі 75% вартості житлово-комунальних послуг.

вартості житлово-комунальних послуг. Особам з інвалідністю внаслідок війни надається 100% пільга.

Однак для останніх вона поширюється лише на обсяги послуг та площу житла, які відповідають встановленим соціальним нормативам.

Під час розрахунку враховуються:

кількість членів сім’ї, які проживають разом із пільговиком;

чинні тарифи на житлово-комунальні послуги;

державні соціальні нормативи споживання та площі житла.

На яку площу поширюється пільга

Пільга надається не на всю площу житла, а лише в межах визначеної норми. Вона становить 21 квадратний метр на кожного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратного метра на домогосподарство.

Наприклад, якщо особа з інвалідністю внаслідок війни проживає разом із дружиною та малолітньою дитиною у квартирі площею 80 квадратних метрів, пільга буде розрахована на 73,5 квадратного метра. За площу понад установлену норму оплачувати послуги доведеться самостійно.

Крім того, сьогодні пільги на житлово-комунальні послуги діють у монетизованій формі. Це означає, що сума у платіжках не зменшується автоматично. Кошти перераховуються пільговику на банківський рахунок, а оплату комунальних послуг необхідно здійснювати самостійно.

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