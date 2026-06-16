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100% пільга на комуналку для ветеранів: важливі нюанси

Особисті фінанси
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Військовий квиток і банкноти гривні
Військовий квиток і банкноти гривні
Пільги на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів можуть суттєво зменшити витрати, однак навіть право на 100% компенсацію не завжди означає повне звільнення від платежів.
Із посиланням на Донецький обласний ТЦК та СП розповідаємо, які нюанси важливо знати.

Які пільги передбачені для ветеранів та осіб з інвалідністю

Законодавство передбачає різний розмір пільг залежно від статусу отримувача.
  • учасники бойових дій мають право на знижку у розмірі 75% вартості житлово-комунальних послуг.
  • Особам з інвалідністю внаслідок війни надається 100% пільга.
Однак для останніх вона поширюється лише на обсяги послуг та площу житла, які відповідають встановленим соціальним нормативам.
Під час розрахунку враховуються:
  • кількість членів сім’ї, які проживають разом із пільговиком;
  • чинні тарифи на житлово-комунальні послуги;
  • державні соціальні нормативи споживання та площі житла.

На яку площу поширюється пільга

Пільга надається не на всю площу житла, а лише в межах визначеної норми. Вона становить 21 квадратний метр на кожного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратного метра на домогосподарство.
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Наприклад, якщо особа з інвалідністю внаслідок війни проживає разом із дружиною та малолітньою дитиною у квартирі площею 80 квадратних метрів, пільга буде розрахована на 73,5 квадратного метра. За площу понад установлену норму оплачувати послуги доведеться самостійно.
Крім того, сьогодні пільги на житлово-комунальні послуги діють у монетизованій формі. Це означає, що сума у платіжках не зменшується автоматично. Кошти перераховуються пільговику на банківський рахунок, а оплату комунальних послуг необхідно здійснювати самостійно.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Комунальні послуги
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