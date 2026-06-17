В «Дії» заработал новый сервис для ветеранов Сегодня 11:00

В «Дії» заработал новый сервис для ветеранов

Правительство запускает новый сервис для ветеранов, ветеранок и их семей в Дії.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Что изменилось

Теперь можно будет подать одно заявление и сразу получить несколько государственных услуг:

единовременную денежную выплату от Минветеранов,

социальные услуги,

статус лица с инвалидностью в результате войны,

статус члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины.

Раньше нужно было подавать отдельные заявления на каждую услугу. К примеру, сначала оформить статус лица с инвалидностью, дождаться решения — и только потом отдельно подавать заявление на пособие.

Теперь все можно оформить сразу, в пределах одного электронного заявления. Больше не нужно лично ходить по разным учреждениям.

Как это работает

Подать электронное заявление на услуги можно по ссылке: https://diia.gov.ua/services/zakhysnykam-ta-ikhnim-rodynam

заявления обрабатываются в течение 5−30 календарных дней в зависимости от выбранных услуг;

результат их рассмотрения можно получить онлайн через портал Дія.

Большинство данных автоматически подтягивается из государственных реестров. Но в некоторых случаях заявителя могут попросить предоставить дополнительные документы.

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