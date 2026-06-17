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В «Дії» заработал новый сервис для ветеранов

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В «Дії» заработал новый сервис для ветеранов
В «Дії» заработал новый сервис для ветеранов
Правительство запускает новый сервис для ветеранов, ветеранок и их семей в Дії.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Что изменилось

Теперь можно будет подать одно заявление и сразу получить несколько государственных услуг:
  • единовременную денежную выплату от Минветеранов,
  • социальные услуги,
  • статус лица с инвалидностью в результате войны,
  • статус члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины.
Раньше нужно было подавать отдельные заявления на каждую услугу. К примеру, сначала оформить статус лица с инвалидностью, дождаться решения — и только потом отдельно подавать заявление на пособие.
Теперь все можно оформить сразу, в пределах одного электронного заявления. Больше не нужно лично ходить по разным учреждениям.

Как это работает

  • Подать электронное заявление на услуги можно по ссылке: https://diia.gov.ua/services/zakhysnykam-ta-ikhnim-rodynam
  • заявления обрабатываются в течение 5−30 календарных дней в зависимости от выбранных услуг;
  • результат их рассмотрения можно получить онлайн через портал Дія.
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Большинство данных автоматически подтягивается из государственных реестров. Но в некоторых случаях заявителя могут попросить предоставить дополнительные документы.
Ранее мы сообщали, что льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов могут существенно снизить расходы, однако право на 100% компенсацию не всегда означает полное освобождение от платежей.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ВоеннослужащийДия
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