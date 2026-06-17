Садовый прокомментировал возможность запуска авиарейсов из Львова Сегодня 18:00

Международный аэропорт «Львов»

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал возможность возобновления работы Международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого во время военного положения.

Об этом он рассказал в интервью Славе Демину

Открытие аэропорта зависит от ситуации

По словам Садового, ключевым фактором в вопросе возобновления полетов остается безопасность пассажиров и авиакомпаний.

Он отметил, что сейчас продолжаются дискуссии о возможных механизмах обеспечения безопасного авиасообщения.

«Идет дискуссия, потому что есть аэропорт в Москве, есть в Санкт-Петербурге, аэропорт во Львове, есть в Борисполе. Вы слышали, чтобы кто-то атаковал аэропорт в Москве или Санкт-Петербурге? Потому они закрывают. Если наши международные партнеры этот трек закрутят правильно… Это безопасность людей в полете — это особая безопасность, потому что это иностранцы, это авиакомпании, это страхование. Техническая опция — это один вариант, но действительно должен быть на 100% решен вопрос безопасности», — сказал мэр Львова.

Требуются международные гарантии безопасности

В то же время он подчеркнул, что современные системы противовоздушной обороны и даже близость Львова к польской границе не устраняют угрозы применения россией баллистических ракет.

По его убеждению, для открытия авиасообщения необходимы не только технические решения, но и международные договоренности, обеспечивающие безопасность гражданских рейсов.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что генеральный директор международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская в 2025 году задекларировала 1,387 млн ​​гривен заработной платы.

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