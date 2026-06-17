Садовый прокомментировал возможность запуска авиарейсов из Львова

По словам Садового, ключевым фактором в вопросе возобновления полетов остается безопасность пассажиров и авиакомпаний.
Он отметил, что сейчас продолжаются дискуссии о возможных механизмах обеспечения безопасного авиасообщения.
«Идет дискуссия, потому что есть аэропорт в Москве, есть в Санкт-Петербурге, аэропорт во Львове, есть в Борисполе. Вы слышали, чтобы кто-то атаковал аэропорт в Москве или Санкт-Петербурге? Потому они закрывают. Если наши международные партнеры этот трек закрутят правильно… Это безопасность людей в полете — это особая безопасность, потому что это иностранцы, это авиакомпании, это страхование. Техническая опция — это один вариант, но действительно должен быть на 100% решен вопрос безопасности», — сказал мэр Львова.
Требуются международные гарантии безопасности
В то же время он подчеркнул, что современные системы противовоздушной обороны и даже близость Львова к польской границе не устраняют угрозы применения россией баллистических ракет.
По его убеждению, для открытия авиасообщения необходимы не только технические решения, но и международные договоренности, обеспечивающие безопасность гражданских рейсов.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что генеральный директор международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская в 2025 году задекларировала 1,387 млн гривен заработной платы.