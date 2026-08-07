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Налоговая назвала основные причины блокирования налоговых накладных

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ДПС подготовила «дорожные карты» для бизнеса
ДПС подготовила «дорожные карты» для бизнеса
Количество налоговых накладных, регистрация которых была остановлена, сократилось почти в 5 раз по сравнению с началом 2025 года. В начале августа их доля составила 0,16% против 0,76% в начале прошлого года.
Об этом сообщила глава Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

Почему останавливают регистрацию налоговых накладных

«На начало августа показатель составляет 0,16% и в среднем он колеблется в пределах 0,14−0,16%. На начало 2025 года — 0,76%», — сказала она.
Чаще всего регистрацию налоговых накладных останавливают из-за несоответствия между купленными и реализованными товарами. На эту причину приходится 72% всех остановленных накладных.
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Речь идет о ситуациях, когда система фиксирует так называемый «дисбаланс на виртуальном складе» — объем или вид товаров в продаже не соответствует предыдущим закупкам.
Еще 20,7% остановленных накладных связаны с тем, что налогоплательщик уже имеет статус рискового.
«В настоящее время в перечне рисковых плательщиков находятся 13,2 тысячи субъектов хозяйствования. На начало 2025 года — 24,9 тысячи», — добавила глава ГНС.

Кого могут признать рисковым плательщиком

В список рисковых могут попасть плательщики, если комиссия контролирующего органа установила признаки осуществления рисковых операций.
Среди них — недостаточное количество работников для осуществления заявленных операций, отсутствие необходимых основных средств, участие в схемах формирования рискового налогового кредита или хозяйственные операции с контрагентами, уже имеющими рисковый статус.
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Еще одним примером является ситуация, когда предприятие покупает один товар, а продает совсем другой, происхождение которого не подтверждено по цепи поставок. Также риском может быть искусственное формирование налогового кредита из-за операций, не соответствующих обычной деятельности предприятия.
В ГНС отмечают, что все это сигналы для дополнительного исследования деятельности плательщика.
«Меньше блокировок — это не о статистике ГНС. Это о возможностях для тех, кто работает честно, работать без нервов и искусственных барьеров», — подчеркнула Леся Карнаух.
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ДПС подготовила «дорожные карты» для бизнеса

Для помощи бизнесу в вопросах остановки регистрации накладных ГНС ввела практический инструмент — «дорожные карты» для работы с Таблицей данных плательщика НДС.
Новые рекомендации основаны на анализе реальных обращений бизнеса, практических кейсов и особенностей различных сфер деятельности.
Они содержат конкретные советы по правильному заполнению Таблицы данных плательщика НДС и помогают избегать типичных ошибок.
По материалам:
Finance.ua
БизнесГНС
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