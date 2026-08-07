Федоров рассказал о плане изменений к мобилизации Сегодня 18:33

Михаил Федоров

Бывший министр обороны Михаил Федоров рассказал о плане изменений в процесс мобилизации, который наработала его команда. Он предусматривает поэтапный призыв определенного количества людей, в то время как другие граждане смогут работать на экономику, а не находиться в розыске.

Какие изменения к мобилизации предлагает Федоров

Федоров отметил, что видит, как изменить процесс мобилизации.

По его словам, его команда уже запустила первый этап изменений. Он связан с новыми короткими контрактами, сроками службы, заработной платой, привлечением иностранцев, переводом и возвратом из СОЧ.

Второй шаг, по словам Федорова, касается непосредственно процесса мобилизации.

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«Первое — это решение проблемы СОЧ. Потому что если у тебя 200+ тысяч в СОЧ, ты постоянно ищешь новых людей, и у тебя снова за месяц десятки тысяч идут в СОЧ, то у тебя логика мобилизации не очень работает. Второе — это то, что у нас большое количество людей в розыске. И по факту вся государственная машина работает на то, чтобы искать этих людей и работать над тем, чтобы иногда применением силы мобилизовывать людей. У нас была другая логика: запустить определенные этапы, когда у тебя не 2 миллиона в розыске, а определенное количество людей знает, что сейчас на ближайшее время они попали под мобилизацию. Для них созданы все условия: от обучения, куда они приходят, как с ними общаются, как они выбирают подразделение и т. п. , чтобы пройти службу. Все остальные в это время могут спокойно работать определенный период времени — не буду спойлерить все детали. Они работают на экономику нашей страны. Потому что эта задача не менее важна сегодня для обеспечения функциональности нашего государства и получения денег на дроны», — сказал Федоров.

План предусматривает 10−15 проектов

По словам Федорова, его команда подробно описала план, предусматривающий запуск 10−15 проектов.

«У нас есть целый документ, описывающий все этапы этого процесса. Он нуждается в законодательных изменениях, он нуждается в нормативно-правовых актах. Я думаю, что уже новая команда или старая новая команда сможет это публично презентовать, и начнется уже обсуждение этого процесса. Но очень важно: перед тем как это запускать, нужно обсудить с обществом», — добавил он.

В то же время Федоров отметил, что не будет раскрывать все детали плана.

Федоров назвал главную идею перемен

Федоров объяснил, что ключевой идеей его команды было сначала определить причины, по которым люди боятся идти в армию, и уменьшить связанные с этим риски.

«Ключевая наша идея заключалась в том, что нужно сначала устранить корень проблемы — почему человек боится идти в армию, и как сделать так, чтобы снизить эти риски, и человек знал, что мы боремся за его жизнь и мы следим за тем, что происходит с человеком с момента, когда он увидел, что попал под этот этап мобилизации, и он четко знает, каков будет срок, сколько у меня есть времени выбрать подразделение, где я буду учиться, как я могу защитить свои права, что делает государство для того, чтобы защитить мою жизнь, что происходит вообще со стратегией войны, как проходит процесс защиты человека. Это комплексный подход без популизма в духе „давайте просто покрасим стены в каждом ТЦК или посадим каждого руководителя“. Так это не работает», — сказал он.

Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней в отставку автоматически ушел весь состав правительства.

Економічна Правда По материалам:

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