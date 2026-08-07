День финансов: санкции против россии, суд против Коломойского, штрафы за финансовые нарушения Сегодня 17:45

В пятницу, 7 августа, рассказываем о штрафах за нарушение законодательства по финансовым вопросам, ценах на рынке недвижимости и изменениях в платежных операциях.

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Санкции против россии

Европейский Союз ввел персональные санкции против пяти граждан россии, связанных с военно-промышленным комплексом рф. Ограничения касаются руководителей компаний, участвующих в производстве оружия и военных технологий для русской армии.

Также о расширении санкций против россии объявило Министерство иностранных дел Великобритании. В санкционный список добавили еще 19 субъектов.

Суд против Коломойского

Прокурор САП направил в суд обвинительный акт по бывшему конечному бенефициарному владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому и пяти бывших работниках банка. Их подозревают в завладении средствами банковского учреждения более чем на 9,2 млрд грн.

Статус платежных операций

Национальный банк вводит новые требования к функционированию трекинг-сервиса платежных операций Системы электронных платежей (ТрекСЭП). Участники СЭП должны передавать информацию о статусе выполнения платежей, а с 1 января 2027 года должны будут обеспечить клиентам возможность дистанционно получать информацию о ходе операций.

💳 Отметим, что с каждым днем ​​банки все активнее развивают направление премиального обслуживания. Для клиентов, которые регулярно путешествуют, активно пользуются банковскими сервисами или совершают крупные финансовые операции, премиальный пакет нередко становится более выгодной альтернативой отдельной оплате каждой услуги.

В новой статье Finance.ua рассказывает о пяти премиальных картах, которые отличаются интересными преимуществами и условиями в целом, для VIP-клиентов:

Налоговые каникулы для бизнеса

Соучредитель «Новой почты» Владимир Поперешнюк призвал ввести налоговые каникулы для предпринимателей, чье имущество было уничтожено в результате российских атак. Он предлагает:

провести дерегуляцию;

упростить международную логистику;

упростить получение разрешений на строительство и подключение к сетям;

ввести налоговые каникулы для предпринимателей, чье имущество было уничтожено в результате российских атак;

создать свободные экономические зоны на прифронтовых территориях.

Квартиры на первичке и вторичке

Согласно данным Dim. Ria , несмотря на ощутимое снижение спроса на первичном рынке недвижимости, квадратные метры в украинских новостройках продолжают дорожать. Бессменным лидером по стоимости остается Киев, где средняя цена достигла $1 476 за м² (+7% за месяц). Интерес покупателей к первичной недвижимости продолжает снижаться на всей территории Украины.

На вторичке разрыв между самой дорогой и дешевой областью составляет более 5 раз. Самое дешевое 1-комнатное вторичное жилье традиционно предлагают в прифронтовых и центральных областях. Традиционно самым дорогим рынком страны остается Киев. Однако даже в пределах столицы ценники существенно отличаются в зависимости от расположения.

Ситуация на рынке труда

Аналитики компании Grc.ua рассказали , что миграция, переток кадров в Силы обороны и хронический дефицит работников стали определяющими для поведения работодателей на рынке труда на пятый год полномасштабного вторжения россии. В то же время доля компаний, вообще не работающих с темами инклюзивности и безбарьерности, после снижения до 27% в 2024 году выросла до 35% в 2025 году (в 2023 году этот показатель составил 37%).

Данные Опендатабот свидетельствуют , что более 244 тысяч украинцев, выехавших за границу с начала 2026 года, до сих пор не вернулись. В то же время, общее количество пересечений государственной границы за первое полугодие почти не отличается от показателя прошлого года.

Результаты исследования OLX Работа и ЕБА показывают , что почти треть работодателей в Украине увеличивают мотивационный пакет для кандидатов на фоне кризиса кадров, в то время как 40% опрошенных работников не имеют никаких бонусов на своем текущем рабочем месте.

Штрафы за финансовые нарушения

Кабмин одобрил законопроект, увеличивающий административные штрафы за нарушение законодательства по финансовым вопросам и продлевающий срок привлечения к ответственности до одного года. Размеры штрафов, предусмотренных статьей 164 КУоАП, не пересматривались с 1996 года. По мнению Министерства финансов, они уже не обеспечивают надлежащую финансовую дисциплину и не предотвращают повторные нарушения.

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