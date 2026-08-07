НБУ готовит памятную монету в честь Иоанна Павла II Сегодня 17:21

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Национальный банк Украины планирует в 2026 году выпустить памятную монету в честь Святого Папы Римского Иоанна Павла II и 25-летие его исторического Апостольского визита в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

НБУ готовит памятную монету

Национальный банк уже приступил к работе над монетой, которую введут в обращение в 2026 году. Она будет посвящена Иоанну Павлу II, которого НБУ называет выдающимся духовным лидером и одним из самых влиятельных поляков ХХ века.

Детали дизайна, номинала, тиража и презентации монеты Национальный банк сообщит дополнительно.

«Сегодня мы представляем решение — сохранить в металле память о человеке и идеях, которые через двадцать пять лет после его визита звучат для Украины чрезвычайно современно. Свобода. Достоинство. Европейское призвание Украины. Способность народов, имеющих сложную общую историю, не оставаться ее заложниками, а строить общее будущее», — сказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Монета продолжит традицию украино-польской солидарности

Решение о выпуске памятной монеты продолжает нумизматическую традицию Национального банка, связанную с украинско-польской солидарностью.

В 2023 году Национальный банк Украины и Narodowy Bank Polski совместно выпустили набор серебряных памятных монет «Дружба и братство — наибольшее богатство». Он был посвящен партнерству двух государств и поддержке Украины польским народом после начала полномасштабной российской агрессии.

Будущая монета в честь Иоанна Павла II должна развить эту тему в более широком историческом измерении как символ свободы, примирения, ответственности за историческую память и европейского единства.

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