0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ готовит памятную монету в честь Иоанна Павла II

127
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
Национальный банк Украины планирует в 2026 году выпустить памятную монету в честь Святого Папы Римского Иоанна Павла II и 25-летие его исторического Апостольского визита в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

НБУ готовит памятную монету

Национальный банк уже приступил к работе над монетой, которую введут в обращение в 2026 году. Она будет посвящена Иоанну Павлу II, которого НБУ называет выдающимся духовным лидером и одним из самых влиятельных поляков ХХ века.
Детали дизайна, номинала, тиража и презентации монеты Национальный банк сообщит дополнительно.
«Сегодня мы представляем решение — сохранить в металле память о человеке и идеях, которые через двадцать пять лет после его визита звучат для Украины чрезвычайно современно. Свобода. Достоинство. Европейское призвание Украины. Способность народов, имеющих сложную общую историю, не оставаться ее заложниками, а строить общее будущее», — сказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Монета продолжит традицию украино-польской солидарности

Решение о выпуске памятной монеты продолжает нумизматическую традицию Национального банка, связанную с украинско-польской солидарностью.
В 2023 году Национальный банк Украины и Narodowy Bank Polski совместно выпустили набор серебряных памятных монет «Дружба и братство — наибольшее богатство». Он был посвящен партнерству двух государств и поддержке Украины польским народом после начала полномасштабной российской агрессии.
Будущая монета в честь Иоанна Павла II должна развить эту тему в более широком историческом измерении как символ свободы, примирения, ответственности за историческую память и европейского единства.
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиНБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems