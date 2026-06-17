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САП просит суд конфисковать у Кулебы незаконно приобретенное имущество на 5 миллионов гривен

Криминал
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Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными и взыскании в доход государства активов на сумму почти 5 млн грн, приобретенных вице-премьер-министром по восстановлению Украины — министром развития общин и территорий Украины Алексеем.
Об этом сообщает пресс-служба САП.

Суть иска

По данным прокуратуры, в 2021 году, занимая должность первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, чиновник через родную сестру заключил предварительные договоры купли-продажи квартиры и машиноместа в Киеве.
В 2023 году, будучи заместителем руководителя Офиса президента, чиновник обеспечил заключение договоров купли-продажи по указанным объектам, их государственную регистрацию, а также заключение договоров предоставления услуг по квартире и машино-месту, привлекая к этому своего водителя.
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Как сообщили в прокуратуре, анализ официальных доходов и расходов Кулебы и членов его семьи показал отсутствие достаточных законных доходов для приобретения указанных активов.
В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о признании необоснованными и взыскании с номинальной владелицы активов, законность происхождения которых вызывает обоснованное сомнение, в доход государства.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоСАПЗлоупотребление властьюСлужебные полномочияПрокуратура
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