САП просит суд конфисковать у Кулебы незаконно приобретенное имущество на 5 миллионов гривен Сегодня 19:10 — Криминал

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными и взыскании в доход государства активов на сумму почти 5 млн грн, приобретенных вице-премьер-министром по восстановлению Украины — министром развития общин и территорий Украины Алексеем.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Суть иска

По данным прокуратуры, в 2021 году, занимая должность первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, чиновник через родную сестру заключил предварительные договоры купли-продажи квартиры и машиноместа в Киеве.

В 2023 году, будучи заместителем руководителя Офиса президента, чиновник обеспечил заключение договоров купли-продажи по указанным объектам, их государственную регистрацию, а также заключение договоров предоставления услуг по квартире и машино-месту, привлекая к этому своего водителя.

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Как сообщили в прокуратуре, анализ официальных доходов и расходов Кулебы и членов его семьи показал отсутствие достаточных законных доходов для приобретения указанных активов.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о признании необоснованными и взыскании с номинальной владелицы активов, законность происхождения которых вызывает обоснованное сомнение, в доход государства.

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