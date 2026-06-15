Подполковник из ТЦК скрыл от декларирования авто на более чем 2 миллиона гривен

В Кировоградской области объявлено подозрение бывшему ответственному работнику Кропивницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который «скрыл» элитный автопарк на 2,5 млн грн.
Об этом пишет ГБР, специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона, собеседники УП в правоохранительных органах.
Детали: По данным источников УП, речь идет об экс-начальнике четвертого отдела Кропивницкого районного ТЦК и СП Сергее Дыбенко.
Уголовное производство было начато по результатам полной проверки, проведенной Национальным агентством по предотвращению коррупции, которое выявило масштабные разногласия в финансовой отчетности чиновника. Фактическое использование семьей подозреваемого незадекларированного транспорта и имущества было зафиксировано благодаря интегрированной системе видеонаблюдения «Безопасный город».
По данным следствия, в марте 2025 года 46-летний подполковник подал ежегодную декларацию о доходах за 2024 год. В документе чиновник скрыл реальное имущественное положение своей семьи, которое отличается от достоверных сведений на общую сумму 2,5 миллиона гривен.
В частности, в разделе «Ценное движимое имущество» подозреваемый не указал три автомобиля, принадлежащих членам его семьи на праве частной собственности.