В Румынии построят самый высокий подвесной мост в Европе (фото) Сегодня 18:10 — Мир

В Румынии построят самый высокий подвесной мост в Европе (фото)

В Румынии подписали контракт на проектирование и строительство подвесного моста через долину реки Ребра возле села Парва (регион Трансильвания), который может стать одним из самых эффектных туристических объектов страны.

Об этом пишет издание timponline.ro

Для чего это

Новое сооружение не только улучшит туристическую привлекательность региона, но поможет популяризировать горные ландшафты Национального парка Роднейских гор.

Речь идет о пешеходном подвесном мосте, длина которого будет около 620 метров и наибольшая высота в 300 метров. В публикации отмечается, что он может претендовать на статус самого высокого моста в Европе и стать одним из самых зрелищных туристических достопримечательностей Румынии.

Цена

Общая стоимость инвестиции оценивается более чем в 23,8 млн. леев (4,55 млн евро).

О подписании соглашения сообщил мэр коммуны Парва Йоан Стругари. По его словам, новый мост должен стать важным шагом в развитии населенного пункта и привлечении туристов. Он подчеркнул, что проект станет частью более широкой стратегии развития общества. Как рассказывает чиновник, местные власти стремятся превратить малоизвестную деревню в привлекательный центр для молодежи и туристов, а также создать пространство для культурных и творческих инициатив.

«Это еще одна исполненная мечта, которая превратит Парву из населенного пункта, о котором мало кто знал, в привлекательное направление для молодежи», — сказал Стругари.

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