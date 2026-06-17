Функции ТЦК передадут другим учреждениям — Минобороны Сегодня 18:36

Министерство обороны готовит реформу территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Функции центров комплектования планируется распределить между другими учреждениями.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник.

В Минобороны отреагировали на жалобы граждан

По словам чиновника, какие-либо проявления насилия, нарушения прав человека или унижение человеческого достоинства в отношении граждан недопустимы.

«Любое насилие, нарушение прав человека и унижение человеческого достоинства в отношении людей, часть из которых станет нашими защитниками, категорически недопустимы, особенно на пятом году войны», — подчеркнул Баник.

Он сообщил, что в ближайшее время будут проведены служебные проверки по всем ТЦК и СП.

Отдельное внимание будет уделено рассмотрению обращений граждан относительно возможного незаконного содержания, применения насилия и других неправомерных действий.

Также чиновник призвал к открытой коммуникации с обществом и максимальному сотрудничеству с правоохранительными органами.

Функции ТЦК планируют перераспределить

Он отметил, что в рамках реформы функции центров комплектования должны быть распределены между другими учреждениями во избежание замкнутого цикла учета и мобилизации.

«Хабы, в которых люди будут ожидать прохождения ВВК, отправку в учебные центры и бригады — должны быть максимально комфортными, человечными, с видеофиксацией 24/7 и жестким контролем взаимодействия с гражданами на всех этапах», — подчеркнул Баник.

Напомним, накануне Государственное бюро расследований сообщило , что правоохранители разоблачили в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Одесской области масштабную схему незаконного принуждения граждан к мобилизации.

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Мужчин незаконно удерживали в помещениях центра комплектования, избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление.

Ранее Finance.ua писал , что Министерство обороны в ближайшее время представит обновленную реформу территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Народный депутат Александр Федиенко подчеркивал, что любые изменения в системе мобилизации должны быть взвешенными и не создавать угроз для обороноспособности государства в условиях полномасштабной войны.

Также мы рассказывали , что Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в целом законопроект № 12442, предусматривающий уголовную ответственность для представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также врачей военно-врачебных комиссий за нарушение порядка мобилизации.

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