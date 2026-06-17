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Функции ТЦК передадут другим учреждениям — Минобороны

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Министерство обороны готовит реформу территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Функции центров комплектования планируется распределить между другими учреждениями.
Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник.

В Минобороны отреагировали на жалобы граждан

По словам чиновника, какие-либо проявления насилия, нарушения прав человека или унижение человеческого достоинства в отношении граждан недопустимы.
«Любое насилие, нарушение прав человека и унижение человеческого достоинства в отношении людей, часть из которых станет нашими защитниками, категорически недопустимы, особенно на пятом году войны», — подчеркнул Баник.
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Он сообщил, что в ближайшее время будут проведены служебные проверки по всем ТЦК и СП.
Отдельное внимание будет уделено рассмотрению обращений граждан относительно возможного незаконного содержания, применения насилия и других неправомерных действий.
Также чиновник призвал к открытой коммуникации с обществом и максимальному сотрудничеству с правоохранительными органами.

Функции ТЦК планируют перераспределить

Он отметил, что в рамках реформы функции центров комплектования должны быть распределены между другими учреждениями во избежание замкнутого цикла учета и мобилизации.
«Хабы, в которых люди будут ожидать прохождения ВВК, отправку в учебные центры и бригады — должны быть максимально комфортными, человечными, с видеофиксацией 24/7 и жестким контролем взаимодействия с гражданами на всех этапах», — подчеркнул Баник.
Напомним, накануне Государственное бюро расследований сообщило, что правоохранители разоблачили в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Одесской области масштабную схему незаконного принуждения граждан к мобилизации.
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Мужчин незаконно удерживали в помещениях центра комплектования, избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление.
Ранее Finance.ua писал, что Министерство обороны в ближайшее время представит обновленную реформу территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Народный депутат Александр Федиенко подчеркивал, что любые изменения в системе мобилизации должны быть взвешенными и не создавать угроз для обороноспособности государства в условиях полномасштабной войны.
Также мы рассказывали, что Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в целом законопроект № 12442, предусматривающий уголовную ответственность для представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также врачей военно-врачебных комиссий за нарушение порядка мобилизации.
По материалам:
Finance.ua
ТЦККомплектованиеМиноборониМобилизацияРеформы
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