Часть ВПЛ не смогут получить жилищный ваучер — что изменится с 1 августа Сегодня 10:03 — Личные финансы

Ключи от жилья

Правительство обновило правила использования жилищных ваучеров для переселенцев. Из-за нововведений с 1 августа часть ВПЛ больше не смогут претендовать на такую ​​поддержку от государства.

Об этом говорится в сообщении нардепа Павла Фролова.

Кто не сможет получить ваучер и что изменится

Ранее правительственное постановление № 1176 разрешало использовать жилищный ваучер для погашения ипотеки по программе «єОселя». Однако на практике этот механизм не работал из-за законодательной коллизии, касающейся ипотечного залога.

После вступления в силу новых правил жилищные ваучеры не будут предоставлять ВПЛ, которые:

прекратили право собственности на жилье с начала полномасштабного вторжения;

уже воспользовались льготной ипотекой по программе «єОселя»;

зарегистрировали место жительства на временно оккупированной территории после ее оккупации.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правительства, которое вступит в силу с 1 августа.

Кому разрешат использовать ваучер в качестве первого взноса

В то же время для отдельных категорий ВПЛ с временно оккупированных территорий, имеющих статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, ваучер можно будет использовать в качестве первого взноса по программе «єОселя».

Запуск этого механизма возможен после 17 июля, если Верховная Рада примет законопроект № 15335, который должен урегулировать имущественные права. После этого банки и застройщики смогут полноценно приступить к работе по новым правилам.

Стоит отметить, что по данным ОО «ВПО Украины» более 3 тысяч семей ВПЛ с временно оккупированных территорий уже получили жилищные ваучеры. На первом этапе программы ваучеры предоставляют вынужденным переселенцам с ВОТ, имеющим статус участника боевых действий или инвалида войны.

Подытоживая: переселенцам, которые планируют подаваться на жилищный ваучер, следует заранее проверить свою ситуацию: не было ли продажи или дарения жилья после 24 февраля 2022 года, не участвует ли семья в «єОселя» и когда именно было зарегистрировано место жительства на ВОТ.

Эти изменения могут быть особенно важны для семей, рассматривающих жилищный ваучер как основной шанс приобрести новое жилье после вынужденного выезда с оккупированных территорий.

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