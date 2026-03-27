Іспанія заплатить 15 тис. євро за переїзд до пустого селища

Уряд Іспанії готовий платити за переїзд у порожні села, що перебувають на межі зникнення.

Навіщо це

Іспанія, як і багато європейських країн, уже тривалий час стикається з відтоком населення з невеликих міст і сіл. Через це колись жваві населені пункти поступово занепадають і перетворюються на так звані «міста-привиди».

Щоб змінити ситуацію, влада вирішила фінансово заохочувати людей до переїзду в малонаселені регіони. За умовами однієї з програм, за два роки життя в такому селищі можна отримати до 15 тис. євро.

Про це пише видання Express

Куди запрошують переїжджати

Ініціатива спрямована на відновлення сільських територій, де населення стрімко скорочується через відтік молоді у великі міста. У результаті в багатьох населених пунктах залишаються переважно літні люди.

Цього разу акцент зробили на регіоні Амброза. Він уже привернув увагу потенційних переселенців — зокрема завдяки м’якому клімату та великій кількості сонячних днів.

Окрім фінансової підтримки, приваблює і вартість життя. Наприклад, оренда трикімнатного житла тут може коштувати близько 690 євро на місяць. Водночас регіон відкритий і для іноземців, зокрема цифрових кочівників.

Подібні програми в інших країнах

Іспанія не єдина країна, яка намагається «оживити» села за допомогою грошей. Подібні ініціативи вже діють і в інших європейських регіонах.

Зокрема, на італійському острові Сардинія також пропонують до 15 тис. євро за переїзд у невеликі громади. Схожі програми працюють у Тоскані та швейцарському Альбінені — там теж намагаються залучити нових жителів у малонаселені райони.

