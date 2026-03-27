Испания заплатит 15 тыс. евро за переезд в пустую деревню

Правительство Испании готово платить за переезд в пустые села, находящиеся на грани исчезновения.

Испания, как и многие европейские страны, уже долгое время сталкивается с оттоком населения из небольших городов и сел. Поэтому когда-то оживленные населенные пункты постепенно приходят в упадок и превращаются в так называемые «города-призраки».

Чтобы изменить ситуацию, власти решили финансово поощрять людей к переезду в малонаселенные регионы. По условиям одной из программ, за два года жизни в таком поселке можно получить до 15 тысяч евро.

Инициатива направлена ​​на восстановление сельских территорий, где население быстро сокращается из-за оттока молодежи в крупные города. В результате во многих населенных пунктах остаются преимущественно пожилые люди.

В этот раз акцент сделали на регионе Амброза. Он уже привлек внимание потенциальных переселенцев — в частности, благодаря мягкому климату и большому количеству солнечных дней.

Помимо финансовой поддержки, привлекает и стоимость жизни. К примеру, аренда трехкомнатного жилья здесь может стоить около 690 евро в месяц. В то же время, регион открыт и для иностранцев, в частности цифровых кочевников.

Испания не единственная страна, пытающаяся «оживить» деревни с помощью денег. Подобные инициативы уже действуют и в других европейских регионах.

В частности, на итальянском острове Сардиния тоже предлагают до 15 тысяч евро за переезд в небольшие общины. Похожие программы работают в Тоскане и швейцарском Альбинене — там тоже пытаются привлечь новых жителей в малонаселенные районы.

