Испания заплатит 15 тыс. евро за переезд в пустую деревню

Правительство Испании готово платить за переезд в пустые села, находящиеся на грани исчезновения.

Испания, как и многие европейские страны, уже долгое время сталкивается с оттоком населения из небольших городов и сел. Поэтому когда-то оживленные населенные пункты постепенно приходят в упадок и превращаются в так называемые «города-призраки».
Чтобы изменить ситуацию, власти решили финансово поощрять людей к переезду в малонаселенные регионы. По условиям одной из программ, за два года жизни в таком поселке можно получить до 15 тысяч евро.
Об этом пишет издание Express.

Инициатива направлена ​​на восстановление сельских территорий, где население быстро сокращается из-за оттока молодежи в крупные города. В результате во многих населенных пунктах остаются преимущественно пожилые люди.
В этот раз акцент сделали на регионе Амброза. Он уже привлек внимание потенциальных переселенцев — в частности, благодаря мягкому климату и большому количеству солнечных дней.
Помимо финансовой поддержки, привлекает и стоимость жизни. К примеру, аренда трехкомнатного жилья здесь может стоить около 690 евро в месяц. В то же время, регион открыт и для иностранцев, в частности цифровых кочевников.

Испания не единственная страна, пытающаяся «оживить» деревни с помощью денег. Подобные инициативы уже действуют и в других европейских регионах.
В частности, на итальянском острове Сардиния тоже предлагают до 15 тысяч евро за переезд в небольшие общины. Похожие программы работают в Тоскане и швейцарском Альбинене — там тоже пытаются привлечь новых жителей в малонаселенные районы.
Ранее мы сообщали, какие расходы на месяц в Испании на двоих.
По материалам:
Телеканал 24
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
