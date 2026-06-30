Україна отримала 3,9 млрд євро від ЄС Сьогодні 15:03 — Казна та Політика

Загальний обсяг коштів, отриманих Україною за цим інструментом, становить 7 млрд євро.

До спеціального фонду Державного бюджету надійшло ще 3,9 млрд євро від Європейського Союзу. Це перший транш саме оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Таким чином, загальний обсяг коштів, які отримала Україна за цим інструментом, становить 7 млрд євро», — акцентувала Свириденко.

Куди спрямують кошти

Свириденко повідомила, що кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних оборонних потреб:

виробництво українських дронів;

посилення спроможностей ОПК;

забезпечення термінових поставок для потреб фронту.

За її словами, 25 червня до держбюджету надійшло 3,2 млрд євро для бюджетної підтримки у межах цієї ж позики.

Що відомо про програму підтримки Ukraine Support Loan

Як повідомило Міністерство фінансів, Ukraine Support Loan є частиною ширшої дворічної рамки підтримки України з боку Європейського Союзу на 2026−2027 роки.

Загальний обсяг інструменту становить до 90 млрд євро.

Це рішення дозволяє Україні не лише покривати нагальні фінансові потреби, а й отримати більшу прогнозованість у фінансуванні на середньостроковий період.

У 2026 році в межах Ukraine Support Loan Україні має бути доступно до 45 млрд євро. Зокрема, оборонний компонент на 2026 рік передбачає 28,3 млрд євро.

«Отримання першого оборонного траншу у межах Ukraine Support Loan є важливим практичним кроком у реалізації нового формату підтримки України з боку Європейського Союзу. Ці кошти будуть спрямовані на те, що сьогодні має критичне значення для нашої стійкості: посилення українського виробництва дронів, оборонної промисловості та забезпечення потреб Сил оборони», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Довідка Finance.ua

25 червня до Державного бюджету України вже надійшло 3,2 млрд євро від Європейського Союзу — перший транш бюджетної підтримки у межах Ukraine Support Loan.

Таким чином, загальний обсяг коштів, отриманих Україною за цим інструментом, становить 7 млрд євро.

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