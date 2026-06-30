Україна отримала 3,9 млрд євро від ЄС

У 2026 році в межах Ukraine Support Loan Україні має бути доступно до 45 млрд євро. Зокрема, оборонний компонент на 2026 рік передбачає 28,3 млрд євро.
«Отримання першого оборонного траншу у межах Ukraine Support Loan є важливим практичним кроком у реалізації нового формату підтримки України з боку Європейського Союзу. Ці кошти будуть спрямовані на те, що сьогодні має критичне значення для нашої стійкості: посилення українського виробництва дронів, оборонної промисловості та забезпечення потреб Сил оборони», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Довідка Finance.ua
25 червня до Державного бюджету України вже надійшло 3,2 млрд євро від Європейського Союзу — перший транш бюджетної підтримки у межах Ukraine Support Loan.
Таким чином, загальний обсяг коштів, отриманих Україною за цим інструментом, становить 7 млрд євро.