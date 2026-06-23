В «Дії» появилась новая военная облигация «Алупка» Сегодня 17:10

Новая военная облигация "Алупка"

В приложении «Дія» стала доступна для покупки новая военная облигация «Алупка». Покупая ОВГЗ, украинцы могут помочь государству и получать пассивный доход.

Об этом сообщает пресс-служба государственного сервиса.

Доходность

Финансовые параметры новой облигации:

стоимость одной ценной бумаги составляет от 1025,5 грн;

уровень доходности начинается с 16,25%;

официальная дата выплаты денежных средств и процентов назначена на 26 апреля 2028 года.

Как купить

Процесс покупки полностью цифровой и состоит из четырех шагов:

нужно открыть приложение «Дія»;

на главном экране или в меню услуг найти раздел «Военные облигации»;

выбрать из списка название «Алупка», указать партнерское финансовое учреждение и нужное количество бумаг;

подписать документ с помощью электронной подписи и оплатить покупку.

Куда идут средства от продажи

Вырученные от продажи облигаций финансовые ресурсы государство направляет на обеспечение сектора безопасности и обороны. В частности, деньги идут на выплату зарплат украинским военнослужащим, закупку обеспечения для армии и поддержание общей экономической устойчивости.

За время функционирования этой услуги в приложении пользователи приобрели более 29,2 млн военных облигаций. Общая сумма этих инвестиций превысила 30,2 млрд грн.

Ранее мы сообщали , что украинцы вложили в государственные ценные бумаги рекордную сумму — общие вложения превысили исторический максимум, достигнув 148,5 млрд грн.

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