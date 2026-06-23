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В «Дії» появилась новая военная облигация «Алупка»

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Новая военная облигация "Алупка"
Новая военная облигация "Алупка"
В приложении «Дія» стала доступна для покупки новая военная облигация «Алупка». Покупая ОВГЗ, украинцы могут помочь государству и получать пассивный доход.
Об этом сообщает пресс-служба государственного сервиса.

Доходность

Финансовые параметры новой облигации:
  • стоимость одной ценной бумаги составляет от 1025,5 грн;
  • уровень доходности начинается с 16,25%;
  • официальная дата выплаты денежных средств и процентов назначена на 26 апреля 2028 года.

Как купить

Процесс покупки полностью цифровой и состоит из четырех шагов:
  • нужно открыть приложение «Дія»;
  • на главном экране или в меню услуг найти раздел «Военные облигации»;
  • выбрать из списка название «Алупка», указать партнерское финансовое учреждение и нужное количество бумаг;
  • подписать документ с помощью электронной подписи и оплатить покупку.

Куда идут средства от продажи

Вырученные от продажи облигаций финансовые ресурсы государство направляет на обеспечение сектора безопасности и обороны. В частности, деньги идут на выплату зарплат украинским военнослужащим, закупку обеспечения для армии и поддержание общей экономической устойчивости.
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За время функционирования этой услуги в приложении пользователи приобрели более 29,2 млн военных облигаций. Общая сумма этих инвестиций превысила 30,2 млрд грн.
Ранее мы сообщали, что украинцы вложили в государственные ценные бумаги рекордную сумму — общие вложения превысили исторический максимум, достигнув 148,5 млрд грн.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ОблигацииВоенные облигацииИнвестицииОВГЗ
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