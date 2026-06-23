В «Дії» появилась новая военная облигация «Алупка»
Доходность
- стоимость одной ценной бумаги составляет от 1025,5 грн;
- уровень доходности начинается с 16,25%;
- официальная дата выплаты денежных средств и процентов назначена на 26 апреля 2028 года.
Как купить
- нужно открыть приложение «Дія»;
- на главном экране или в меню услуг найти раздел «Военные облигации»;
- выбрать из списка название «Алупка», указать партнерское финансовое учреждение и нужное количество бумаг;
- подписать документ с помощью электронной подписи и оплатить покупку.
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