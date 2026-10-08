Европейский Союз ищет новые источники дохода и рассматривает вариант сбора с крупных корпораций. В него могут попасть американские технологические гиганты Apple, Google и Meta.
Об этом пишет Financial Times.
Какой сбор предлагают в ЕС
В Брюсселе отказываются от идеи отдельного цифрового налога для крупных технологических компаний. ЕС рассматривает расширение инициативы Corporate Resource for Europe (CORE), которая будет предусматривать сбор с широкого круга крупных компаний.
Инициатива будет касаться предприятий, работающих в ЕС и имеющих годовой доход более 100 млн евро. Для них предлагается установить ежегодный фиксированный платеж от 100 000 до 750 000 евро.
Такой подход позволит охватить не только технологический сектор, но и практически все крупные компании.
Почему ЕС отказался от отдельного налога для техногигантов
На изменение подхода повлияли разногласия между странами ЕС. Часть государств выступала против отдельного цифрового налога из-за риска ухудшения отношений с США. Для других стран, в свою очередь, было предостережение относительно самого механизма CORE.
Расширение сбора на крупные компании стало компромиссным вариантом между этими позициями. В то же время, на решение повлияла реакция Вашингтона.
В июне Дональд Трамп заявил о намерении ввести 100% пошлину на товары из стран, взимающих налог на цифровые услуги с американского бизнеса.
Офис торгового представителя США также заявлял, что такие адресные сборы — дискриминационны, поскольку преимущественно касаются американских компаний, занимающих ведущие позиции в мировом технологическом секторе.