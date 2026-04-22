Безопасны ли ваши карточные расчеты: как банки минимизируют риски мошенничества в 2026 году

Как банки защищают карточные расчеты

По данным Национального банка Украины в 2025 году общая стоимость операций с картами украинских банков составила более 7 трлн гривен, а количество карт превысило 9,5 млрд.

Показатели постоянно растут. Понятно, что такое количество операций с картами требует защиты, ведь вместе с уровнем использования карт растет и уровень разнообразных мошенничеств и несанкционированного использования платежных данных, то есть воровства безналичных средств.

По подсчетам НБУ, количество безналичных мошеннических операций в Украине в 2025 году увеличилось в среднем на 12−18% по сравнению с предыдущим годом и составило около 310−340 тыс. инцидентов, а общий ущерб колеблется в диапазоне 1,4−1,6 млрд гривен.

На этом фоне становится все важнее не только вопрос технологической защиты карточных операций, но и способность банков быстро выявлять новые схемы, минимизировать риски для клиентов и объяснять, как не попасть в ловушку мошенников. К сожалению, сегодня самая большая угроза для средств клиента часто начинается не со взлома системы, а с манипуляции человеком.

Социальная инженерия остается главным оружием мошенников

Несмотря на развитие технологий, в основе большинства мошеннических схем продолжает оставаться социальная инженерия. Речь идет о сценариях, когда злоумышленники заставляют человека самостоятельно разглашать данные карты, коды подтверждения или собственноручно инициировать платеж.

В Райффайзен Банке среди наиболее актуальных угроз сегодня выделяют две основные категории: фишинговые сайты и телефонное мошенничество.

Фишинговые страницы маскируются под сайты банков, госсервисов или программ финансовой помощи. Пользователю предлагают войти в банкинг или подтвердить выплату. Если человек вводит на таком сайте свой номер телефона, реквизиты карты и одноразовые пароли — он фактически передает все данные, необходимые для доступа к онлайн-банкингу или финансовых операций от его имени. Другая, еще более опасная тенденция — телефонное мошенничеств.

«Такие атаки стали значительно более подготовленными и персонализированными. Мошенники заранее собирают информацию о лице из открытых источников: имя, номер телефона, электронную почту. Также по телефону можно определить, услугами какого банка пользуется человек. Это позволяет мошенникам строить очень правдоподобные сценарии разговора», — объясняет Екатерина Мащенко, эксперт по кибербезопасности Райффайзен Банка

При таких атаках мошенники активно используют психологическое давление: клиенту сообщают, что с его счетом происходят подозрительные действия, нужна срочная переидентификация или что средства необходимо немедленно «спасти». Это может происходить как при разговоре с мошенником, так через автоматизированные вызовы: например, с сообщением «В ваше приложение выполнен вход с неизвестного устройства. Если это было не вы — нажмите 1», после чего звонок переводится на оператора.

В результате человека убеждают самостоятельно перевести деньги на так называемый «безопасный» или «резервный» счет, а иногда оформить кредит и перечислить средства. Дополнительно могут предложить указать имя в качестве получателя, чтобы создать иллюзию безопасности.

Именно в этом и состоит одна из главных сложностей противодействия: технически операция может выглядеть легитимной, ведь выполняет ее сам клиент.

Как изменились схемы после начала полномасштабной войны

За последние годы угрозы эволюционировали не столько технологически, сколько по подходам, масштабу и скорости реализации.

До 2022 года преобладали классические сценарии массовых звонков от имени банка, часто без глубокой персонализации. После начала полномасштабной войны ситуация изменилась: вырос общий уровень мошенничества, а сами схемы стали более эмоционально чувствительными и ситуативными.

Один из самых заметных трендов — фишинговые кампании под видом государственной или международной помощи. Мошенники использовали высокий уровень доверия к программам поддержки и психологическое состояние людей в кризисный период.

В Райффайзен Банке эту динамику фиксировали и в цифрах: если в 2021 году банк блокировал около 15 фишинговых сайтов, то в 2022 году уже около 200, а в 2023 году более 400. В настоящее время их количество снизилось, но сама схема остается актуальной.

Как банки обнаруживают подозрительные операции

Современная защита денежных операций — это уже не просто проверка отдельной транзакции, а анализ огромного количества денежных и поведенческих сигналов в режиме настоящего времени.

К примеру, в Райффайзен Банке работает собственная антифрод-система, которая анализирует транзакции и поведение клиентов еще с момента входа в онлайн-банкинг и на протяжении всей сессии.

«Система обучена на массиве из более 10 миллиардов транзакций и одновременно оценивает десятки рисков-индикаторов, как финансовых, так и технических. Анализируются не только отдельные операции, но и поведенческие паттерны. Это позволяет выявлять не только известные сценарии мошенничества, но и новые еще до их массового распространения», — рассказывает Руслана Округ, руководитель по вопросам защиты информации Райффайзен Банка.

Фактически система формирует профиль типичного поведения клиента и выявляет отклонения. Если возникает подозрение на мошенничество, решение по сделке может быть принято в считанные секунды.

Среди возможных действий:

временная блокировка транзакции;

ограничение доступа к онлайн-банкингу;

блокировка карты;

дополнительные проверки и при необходимости коммуникация с клиентом.

Почему важно контролировать не только операцию, но и «маршрут» денег

Одна из ключевых проблем современного мошенничества — быстрый вывод средств через сеть промежуточных счетов. Обычно украденные деньги сначала попадают на один счет, а затем почти мгновенно распределяются на десятки других — в разных банках. Через несколько минут средства могут пройти несколько таких «кругов», что значительно усложняет их отслеживание и возврат.

В Райфе противодействие мошенничеству не ограничивается проверкой подозрительных транзакций — контроль начинается еще на этапе открытия счетов. Информация о счетах, которые могут использоваться в мошеннических схемах, оперативно передается между банками для их блокирования.

Почему без обучения клиентов технологий уже недостаточно

Банки все активнее говорят о том, что борьба с мошенничеством — это не только вопрос антифрод-систем, но и финансовая и цифровая грамотность клиентов.

В Райффайзен Банке эту роль выполняет RASP (Raiffeisen Awareness Security Program) — программа, которая первоначально создавалась для сотрудников, а с 2023 года стала доступна также клиентам и широкой аудитории.

Ее цель — не просто информировать, а формировать практические навыки: как распознать фишинг, как поступать во время подозрительного звонка, как защитить свои аккаунты и устройства.

Программа включает несколько форматов:

бесплатные вебинары для клиентов и бизнеса;

образовательный видеоконтент на YouTube с разбором реальных мошеннических схем;

регулярные коммуникации через мобильное приложение, соцсети и email;

участие в национальных информационных кампаниях.

«Фокус — на практике: как действовать в ситуации давления, как проверить информацию и когда следует просто сделать паузу и обратиться в банк через официальный канал. Фактически это системная работа по формированию культуры кибербезопасности, где клиент становится активной частью защиты собственных финансов», — отмечают в Райффайзен Банке.

Как уберечься от мошенничества

Помните базовые правила: никогда, никому ни в коем случае не сообщать полные реквизиты карты, SMS-коды подтверждения операций. Если сотрудник службы безопасности или кто-то другой просит эти данные, немедленно прекращайте с ним разговор и звоните в банк — на обратной стороне карты есть соответствующий номер телефона.

В случае подозрения на мошенничество главное правило — действовать как можно скорее. Нужно сразу уведомить банк и предоставить всю доступную информацию.

Отдельно следует обратить внимание на сообщения о безопасности. Например, при входе в приложение с нового устройства клиент получает уведомление по электронной почте — это один из первых сигналов, что доступ к аккаунту мог получить кто-то другой, и повод сразу обратиться в банк.

Банк постоянно принимает необходимые меры для защиты средств клиентов. При подозрении на мошенничество специалисты проверяют обстоятельства и работают над возможным возвратом средств. В то же время, важно понимать: если клиент самостоятельно передал конфиденциальные данные или инициировал перевод под влиянием мошенника, процесс возврата значительно усложняется.

Дополнительно банк предлагает страхование средств «Стоимость 24/7» как еще один уровень финансовой защиты от мошеннических операций.

Почему вопрос безопасности все больше становится вопросом доверия

На фоне роста цифровых денежных операций банки обязаны сразу решать две задачи: усиливать защиту и не усложнять клиентский опыт. Это требует более точных моделей выявления мошенничества, более быстрого реагирования и более деликатной работы с риском, чтобы минимизировать не только потери, но и количество ошибочных срабатываний.

Современная цифровая безопасность — это уже многоуровневая система, объединяющая собственные технологии, мониторинг в реальном времени, контроль подозрительной активности, межбанковское взаимодействие и постоянное обучение клиентов.

И именно такой подход сегодня все больше определяет, насколько защищенным может чувствовать себя держатель карты в цифровом банкинге.

