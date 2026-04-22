Безопасны ли ваши карточные расчеты: как банки минимизируют риски мошенничества в 2026 году

По данным Национального банка Украины в 2025 году общая стоимость операций с картами украинских банков составила более 7 трлн гривен, а количество карт превысило 9,5 млрд.
Показатели постоянно растут. Понятно, что такое количество операций с картами требует защиты, ведь вместе с уровнем использования карт растет и уровень разнообразных мошенничеств и несанкционированного использования платежных данных, то есть воровства безналичных средств.
По подсчетам НБУ, количество безналичных мошеннических операций в Украине в 2025 году увеличилось в среднем на 12−18% по сравнению с предыдущим годом и составило около 310−340 тыс. инцидентов, а общий ущерб колеблется в диапазоне 1,4−1,6 млрд гривен.
На этом фоне становится все важнее не только вопрос технологической защиты карточных операций, но и способность банков быстро выявлять новые схемы, минимизировать риски для клиентов и объяснять, как не попасть в ловушку мошенников. К сожалению, сегодня самая большая угроза для средств клиента часто начинается не со взлома системы, а с манипуляции человеком.
Социальная инженерия остается главным оружием мошенников
Несмотря на развитие технологий, в основе большинства мошеннических схем продолжает оставаться социальная инженерия. Речь идет о сценариях, когда злоумышленники заставляют человека самостоятельно разглашать данные карты, коды подтверждения или собственноручно инициировать платеж.
В Райффайзен Банке среди наиболее актуальных угроз сегодня выделяют две основные категории: фишинговые сайты и телефонное мошенничество.
Фишинговые страницы маскируются под сайты банков, госсервисов или программ финансовой помощи. Пользователю предлагают войти в банкинг или подтвердить выплату. Если человек вводит на таком сайте свой номер телефона, реквизиты карты и одноразовые пароли — он фактически передает все данные, необходимые для доступа к онлайн-банкингу или финансовых операций от его имени. Другая, еще более опасная тенденция — телефонное мошенничеств.
«Такие атаки стали значительно более подготовленными и персонализированными. Мошенники заранее собирают информацию о лице из открытых источников: имя, номер телефона, электронную почту. Также по телефону можно определить, услугами какого банка пользуется человек. Это позволяет мошенникам строить очень правдоподобные сценарии разговора», — объясняет Екатерина Мащенко, эксперт по кибербезопасности Райффайзен Банка.
При таких атаках мошенники активно используют психологическое давление: клиенту сообщают, что с его счетом происходят подозрительные действия, нужна срочная переидентификация или что средства необходимо немедленно «спасти». Это может происходить как при разговоре с мошенником, так через автоматизированные вызовы: например, с сообщением «В ваше приложение выполнен вход с неизвестного устройства. Если это было не вы — нажмите 1», после чего звонок переводится на оператора.
В результате человека убеждают самостоятельно перевести деньги на так называемый «безопасный» или «резервный» счет, а иногда оформить кредит и перечислить средства. Дополнительно могут предложить указать имя в качестве получателя, чтобы создать иллюзию безопасности.
Именно в этом и состоит одна из главных сложностей противодействия: технически операция может выглядеть легитимной, ведь выполняет ее сам клиент.
Как изменились схемы после начала полномасштабной войны
За последние годы угрозы эволюционировали не столько технологически, сколько по подходам, масштабу и скорости реализации.
До 2022 года преобладали классические сценарии массовых звонков от имени банка, часто без глубокой персонализации. После начала полномасштабной войны ситуация изменилась: вырос общий уровень мошенничества, а сами схемы стали более эмоционально чувствительными и ситуативными.
Один из самых заметных трендов — фишинговые кампании под видом государственной или международной помощи. Мошенники использовали высокий уровень доверия к программам поддержки и психологическое состояние людей в кризисный период.
В Райффайзен Банке эту динамику фиксировали и в цифрах: если в 2021 году банк блокировал около 15 фишинговых сайтов, то в 2022 году уже около 200, а в 2023 году более 400. В настоящее время их количество снизилось, но сама схема остается актуальной.
Как банки обнаруживают подозрительные операции
Современная защита денежных операций — это уже не просто проверка отдельной транзакции, а анализ огромного количества денежных и поведенческих сигналов в режиме настоящего времени.
К примеру, в Райффайзен Банке работает собственная антифрод-система, которая анализирует транзакции и поведение клиентов еще с момента входа в онлайн-банкинг и на протяжении всей сессии.
«Система обучена на массиве из более 10 миллиардов транзакций и одновременно оценивает десятки рисков-индикаторов, как финансовых, так и технических. Анализируются не только отдельные операции, но и поведенческие паттерны. Это позволяет выявлять не только известные сценарии мошенничества, но и новые еще до их массового распространения», — рассказывает Руслана Округ, руководитель по вопросам защиты информации Райффайзен Банка.
Фактически система формирует профиль типичного поведения клиента и выявляет отклонения. Если возникает подозрение на мошенничество, решение по сделке может быть принято в считанные секунды.
Среди возможных действий:
временная блокировка транзакции;
ограничение доступа к онлайн-банкингу;
блокировка карты;
дополнительные проверки и при необходимости коммуникация с клиентом.
Почему важно контролировать не только операцию, но и «маршрут» денег
Одна из ключевых проблем современного мошенничества — быстрый вывод средств через сеть промежуточных счетов. Обычно украденные деньги сначала попадают на один счет, а затем почти мгновенно распределяются на десятки других — в разных банках. Через несколько минут средства могут пройти несколько таких «кругов», что значительно усложняет их отслеживание и возврат.
В Райфе противодействие мошенничеству не ограничивается проверкой подозрительных транзакций — контроль начинается еще на этапе открытия счетов. Информация о счетах, которые могут использоваться в мошеннических схемах, оперативно передается между банками для их блокирования.
Почему без обучения клиентов технологий уже недостаточно
Банки все активнее говорят о том, что борьба с мошенничеством — это не только вопрос антифрод-систем, но и финансовая и цифровая грамотность клиентов.
В Райффайзен Банке эту роль выполняет RASP (Raiffeisen Awareness Security Program) — программа, которая первоначально создавалась для сотрудников, а с 2023 года стала доступна также клиентам и широкой аудитории.
Ее цель — не просто информировать, а формировать практические навыки: как распознать фишинг, как поступать во время подозрительного звонка, как защитить свои аккаунты и устройства.
регулярные коммуникации через мобильное приложение, соцсети и email;
участие в национальных информационных кампаниях.
«Фокус — на практике: как действовать в ситуации давления, как проверить информацию и когда следует просто сделать паузу и обратиться в банк через официальный канал. Фактически это системная работа по формированию культуры кибербезопасности, где клиент становится активной частью защиты собственных финансов», — отмечают в Райффайзен Банке.
Как уберечься от мошенничества
Помните базовые правила: никогда, никому ни в коем случае не сообщать полные реквизиты карты, SMS-коды подтверждения операций. Если сотрудник службы безопасности или кто-то другой просит эти данные, немедленно прекращайте с ним разговор и звоните в банк — на обратной стороне карты есть соответствующий номер телефона.
В случае подозрения на мошенничество главное правило — действовать как можно скорее. Нужно сразу уведомить банк и предоставить всю доступную информацию.
Отдельно следует обратить внимание на сообщения о безопасности. Например, при входе в приложение с нового устройства клиент получает уведомление по электронной почте — это один из первых сигналов, что доступ к аккаунту мог получить кто-то другой, и повод сразу обратиться в банк.
Банк постоянно принимает необходимые меры для защиты средств клиентов. При подозрении на мошенничество специалисты проверяют обстоятельства и работают над возможным возвратом средств. В то же время, важно понимать: если клиент самостоятельно передал конфиденциальные данные или инициировал перевод под влиянием мошенника, процесс возврата значительно усложняется.
Почему вопрос безопасности все больше становится вопросом доверия
На фоне роста цифровых денежных операций банки обязаны сразу решать две задачи: усиливать защиту и не усложнять клиентский опыт. Это требует более точных моделей выявления мошенничества, более быстрого реагирования и более деликатной работы с риском, чтобы минимизировать не только потери, но и количество ошибочных срабатываний.
Современная цифровая безопасность — это уже многоуровневая система, объединяющая собственные технологии, мониторинг в реальном времени, контроль подозрительной активности, межбанковское взаимодействие и постоянное обучение клиентов.
И именно такой подход сегодня все больше определяет, насколько защищенным может чувствовать себя держатель карты в цифровом банкинге.