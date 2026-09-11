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Війна в Україні коштувала Польщі 3,5% ВВП

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Загальна сума у 490,1 млрд злотих становить близько 3,5% сукупного ВВП Польщі
Загальна сума у 490,1 млрд злотих становить близько 3,5% сукупного ВВП Польщі
Аналітики Головного статистичного управління Польщі (GUS) оцінили загальні економічні втрати країни через російське вторгнення в Україну у 490,1 млрд злотих. Найбільше постраждали домогосподарства, їхні втрати становили 292,1 млрд злотих.
Про це повідомляє Rzeczpospolita.
На сектор підприємств припало 126 млрд злотих втрат, а на державний і муніципальний сектори — 72 млрд злотих.

Як оцінювали втрати

Розрахунки охоплюють чотири роки війни за 2022−2025 роки. Загальна сума у 490,1 млрд злотих становить близько 3,5% сукупного ВВП Польщі за цей період.
GUS врахував, зокрема, масштаби допомоги Україні та українцям, ситуацію на ринку праці, зміни в економіці та демографії. Аналіз також охоплював настрої поляків і те, як наслідки війни та приплив біженців до Польщі вплинули на становище домогосподарств і підприємницьку діяльність.
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Як пояснив керівник GUS Марек Церпял-Волан, до розрахунків також включили втрату купівельної спроможності домогосподарств через уповільнення зростання заробітних плат після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Крім того, врахували альтернативні видатки, пов’язані з оборонним бюджетом, а також скорочення валової доданої вартості польської промисловості.

Найбільше постраждало будівництво

Говорячи про скорочення валової доданої вартості польської промисловості, аналітики наголосили на відчутному впливі російського вторгнення в Україну на польське будівництво. Зниження валової доданої вартості в цьому секторі економіки оцінили у 120,9 млрд злотих.
Однією з причин став відтік працівників із ринку праці. За даними GUS, у 2023 році кількість українських чоловіків, зареєстрованих у Польщі на тимчасове проживання, скоротилася на 12,7%. Після початку війни також зросли ціни на будівельні матеріали.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що українці активно підсилюють економіку Польщі, забезпечуючи суттєву частку її зростання. Внесок українців у зростання польського валового внутрішнього продукту (ВВП) оцінюють у 2,7%.
Також раніше заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дущик сказав, що якщо всі українці в Польщі не вийдуть на роботу, економіка зупиниться.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПольщаУкраїнці в Польщі
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