Українцям готують «ідентифікатори кредитів» — Finance.ua

Українцям готують «ідентифікатори кредитів»
Депутати Верховної Ради готують зміни до законодавства, які мають на меті врегулювати роботу бюро кредитних історій, зробити її більш прозорою, а також унеможливити незаконне «відбілювання» репутації боржників.
Про це розповіла народна депутатка, голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Ольга Василевська-Смаглюк під час конференції FinYear, що відбулася 16 лютого у Києві.
«Я його називаю 9422+, він ще не зареєстрований, але вже знаходиться на фінальній стадії - скоро будемо його подавати.
Для мене стало одкровенням те, що інформація по боржнику, який отримував кредит, у БКІ (Бюро кредитних історій. — Ред.) не завжди збігається з реальною інформацією. Є дуже багато умільців, які якимось чином намагаються уникнути подання правдивої інформації у БКІ за тим чи іншим кредитом", — каже нардепка.
За її словами, у кожного постачальника має бути прозора кредитна історія, а дані у БКІ мають бути правдивими — їх неможливо стерти чи уникнути.
До чого готуватися українцям
Ось, які зміни пропонують у новому (ще незареєстрованому) законопроєкті:
- унікальний ідентифікатор кредиту, який видаватиметься кожному позичальнику;
- всі нові кредитори, які набули право вимоги за кредитом, передаватимуть дані по кредиту мінімум в одне БКІ;
- необхідність згоди позичальника на передачу даних до БКІ скасовується;
- до БКІ передаватимуть дані й щодо гарантів/поручителів за договором;
- НБУ почне отримувати дані про тих кредиторів, які не передають до БКІ інформацію про кредит.
«Ці стартапери, які від кредитних установ придумали домовлятися з клієнтами, що за погашення частини заборгованості допоможуть вибілити не дуже чисту історію, всі зникнуть. Цей законопроєкт також на виході», — поділилася подробицями Василевська-Смаглюк.
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