Кредитна історія: для чого потрібна, як перевірити, на що звернути увагу — Finance.ua

Кредитна історія: для чого потрібна, як перевірити, на що звернути увагу Вчора 17:03 — Кредит&Депозит

Кредитна історія: для чого потрібна, як перевірити, на що звернути увагу

При запиті послуги кредитування фінансова установа обов’язково перевірить вашу кредитну історію. Хочете самостійно оцінити свої шанси на отримання кредиту — можете звернутися в бюро кредитних історій, але майте на увазі, що така послуга є безкоштовною лише раз на рік.

Про це повідомляє Національний банк України.

Кредитна історія — це досьє про всі поточні та сплачені кредити позичальника, яке містить інформацію про те, наскільки сумлінно та вчасно погашалася заборгованість. Також кредитна історія містить інформацію щодо поручительства.

Навіщо перевіряти кредитну історію

Кредитодавці перевіряють кредитну історію потенційного позичальника перед тим, як видати кредит. Оцінка кредитної історії є одним із основних факторів під час ухвалення рішення щодо видачі кредиту. Це дає змогу фінансовій установі зрозуміти, наскільки сумлінно особа буде виконувати взяті на себе зобов’язання.

На підставі поганої кредитної історії фінансова установа може відмовити потенційному клієнту у видачі кредиту, попри гарні доходи.

Якщо перевіряєте кредитну історію самостійно, зверніть увагу на:

поточні прострочення за кредитом. Навіть копійковий поточний борг призведе до відмови. Тому перед зверненням за новим кредитом слід пересвідчитися, що прострочень немає, або, якщо вони були погашені нещодавно, інформація про це вже надійшла до кредитної історії;

кількість відкритих кредитів. Велике кредитне навантаження позичальника — це ризиковий фактор з точки зору кредитора. Тому слід пересвідчитися, що погашені кредити або неактивні кредитні картки мають статус договору «закритий»;

коректність інформації. Якщо кредитна історія містить помилки щодо фактів прострочень, інформацію про шахрайські кредити, неоновлені більше двох місяців дані тощо, інформацію слід оскаржити згідно з вимогами Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій».

Де можна отримати власну кредитну історію

Збором та зберіганням такої інформації займаються бюро кредитних історій. В Україні зареєстровано сім бюро кредитних історій, з яких активними учасниками ринку нині є п’ять.

Як перевірити свою кредитну історію:

отримати онлайн на сайті бюро або на інших онлайн-каналах (наприклад, в мобільному додатку бюро, чат-ботах у Viber та Telegram, а також у мобільних застосунках деяких банків);

замовити кредитну історію поштою;

звернутися особисто до бюро.

Відповідно до Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» один раз упродовж календарного року записи щодо власних кредитів можна отримати безкоштовно. Усі наступні звернення впродовж року будуть платними.

Як бюро отримують інформацію щодо кредитів

Відомості щодо виданих кредитів, бюро отримують від кредитодавців. Отже, за кожним позичальником формується кредитна історія — інформація щодо його кредитів та динаміки їх погашення.

Інформація в бюро зберігається протягом 10 років із моменту закриття кредитного договору.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.