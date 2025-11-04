День фінансів: 1,8 млрд євро підтримки від ЄС, швидкий інтернет для українців, крадії бюджету Сьогодні 17:35

У вівторок, 4 листопада, було ухвалено такі важливі рішення:

«Зимова підтримка»: хто зможе отримати 6500 грн

Кабінет міністрів розраховує, що взимку 2025−2026 років одноразову грошову допомогу за програмою «Зимова підтримка» отримають від 10 до 14 мільйонів українців. На ці виплати уряд планує спрямувати близько 14 мільярдів гривень.

Що «краде» найбільше грошей з бюджету

Дані Аналітики Економічної експертної платформи (ЕЕП) відзначили зміни у найбільших схемах тіньової економіки України.Дані оприлюднили під час Форуму «Діалог влади з бізнесом: нові можливості для розвитку ММСП», який організувала Українська Рада Бізнесу за підтримки ПРООН.

Нові критерії для бронювання працівників в «оборонці»

Міністерство оборони України затвердило Критерії, за якими визначаються підприємства, установи і організації у сфері ОПК, в авіабудівній галузі та у сфері космічної діяльності як такі, що мають важливе значення для національної економіки.

Як виконується бюджет за 10 місяців 2025 року

Дохідна частина стабільна — за оперативною інформацією, до загального фонду державного бюджету за 10 місяців надійшло 1,76 трлн грн від податків, зборів та обов’язкових платежів (без міжнародних грантів). Про це повідомила голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.

Швидкий інтернет для кожного українця

Парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт № 12094. Тепер швидкий і стабільний мобільний інтернет має бути в кожному куточку країни — у містах, селах і навіть коли ви в дорозі.

Цифровізація виконавчого провадження

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію». Подробиці читайте тут.

Прогноз курсу долара та євро до 7 листопада

З вівторка, 4 листопада, клієнти банків оперативно закриватимуть свої валютні зобов'язання перед зовнішніми контрагентами через побоювання подорожчання валюти. Про це каже фінансовий експерт Олексій Козирєв у статті, ми вибрали основне.

Добірка стажувань листопада

Старт кар’єри — найскладніший крок, але його можна зробити без досвіду. Ділимося добіркою стажувань від robota.ua, щоб ви самі обрали, у якому напрямі хочете розвиватися

ТОП-10 високооплачуваних професій у Польщі

Польща була й залишається одним із найпопулярніших напрямків для українців, які їдуть на заробітки. Країна пропонує стабільну зайнятість та конкурентні зарплати навіть для тих, хто н е має спеціальної освіти чи досвіду.

Також стало відомо, як оформити допомогу на оплату опалення в Польщі.

Оподаткування посилок вартістю до 150 євро

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський скептично оцінив ініціативу Національного банку України щодо запровадження податків на посилки вартістю до 150 євро.

Водночас депутати пропонують запустити нову модель компенсації інвестицій через податки.

Нова пам’ятна монета «Рік Коня»

Монета «Рік Коня» присвячена саме цьому символу. Кінь — сьомий знак східного календаря, що уособлює активність, життєлюбство, незалежність, витривалість і цілеспрямованість. Фото та відео — НБУ поповнює новою пам’ятною монетою серію «Східний календар».Монета «Рік Коня» присвячена саме цьому символу. Кінь — сьомий знак східного календаря, що уособлює активність, життєлюбство, незалежність, витривалість і цілеспрямованість. Фото та відео — за посиланням

