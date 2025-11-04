0 800 307 555
Зеленський заявив, що Україна має найпотужнішу антикорупційну систему в Європі

Президент Володимир Зеленський відкинув звинувачення у тиску на Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Він заявив, що в Україні створено найпотужнішу антикорупційну систему в Європі.
Про це глава держави сказав під час онлайн-виступу на Європейському саміті з питань розширення, який проходить у Брюсселі, передає Укрінформ.
Президент наголосив, що навіть у період війни Україна змогла вибудувати широку антикорупційну інфраструктуру.
«Під час війни ми створили найширшу та найпотужнішу антикорупційну інфраструктуру в Європі. Я не знаю жодної країни, яка мала б стільки антикорупційних органів», — зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання про можливий тиск влади на ці інституції.
Зеленський підкреслив, що Україна виконує план реформ, погоджений з Євросоюзом.
«Існує план, який створено у діалозі з Європейським Союзом. Ми маємо дотримуватися визначеного списку законів і реформ, щоб розпочати переговорний процес і відкрити кластери. Під час війни ми повинні бути максимально конкретними у своїх діях», — пояснив він.
Президент також наголосив, що українське законодавство має відповідати або бути наближеним до норм ЄС.
Нагадаємо, Європейська комісія ухвалила щорічний Пакет розширення, в якому викладено комплексну оцінку прогресу, досягнутого Україною та іншими «партнерами з питань розширення» за останні 12 місяців. Цьогорічний пакет підтверджує, що імпульс до розширення є одним з пріоритетів ЄС, а приєднання нових держав-членів стає все досяжнішим.
Водночас Єврокомісія заявила, що Україна має подолати негативні тенденції у боротьбі з корупцією та пришвидшити реформи у сфері верховенства права.
