Україна прогресує по 21 індикатору у сфері верховенства права та антикорупції — Стефанішина — Finance.ua
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Україна прогресує по 21 індикатору у сфері верховенства права та антикорупції — Стефанішина

Казна та Політика
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Україна прогресує по 21 індикатору у сфері верховенства права та антикорупції — Стефанішина
Україна прогресує по 21 індикатору у сфері верховенства права та антикорупції — Стефанішина
Україна має прогрес по 21 індикатору дорожніх карт у сфері протидії корупції та верховенства права.
Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина під час презентації Організації економічного співробітництва і розвитку оглядів у Кабінеті міністрів.
Вона наголосила, що Україна вже має прогрес по 21 індикатору у сфері верховенства права і протидії корупції.
Я також доповідала прем’єр-міністру, що результати цього дослідження будуть покладені в основу дорожніх карт у сфері верховенства права та антикорупції, які вчора були вже схвалені. Скоро вони будуть передані на розгляд засідання уряду. Сьогодні Україна по більше ніж 21-му індикатору має прогрес у більш ніж 50% виконання тих завдання і зобов’язань, які були об’єктом моніторингу
— додала міністерка.

Ольга Стефанішина заявила, що Україна значною мірою інтегрована в європейський ринок, зокрема, торгівлі та логістики. Завдяки українцям за кордоном, держава інтегрується в європейський ринок праці.
За матеріалами:
УНН
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