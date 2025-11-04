0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Пенсійне посвідчення: навіщо воно потрібне і які пільги дає

46
Пенсійне посвідчення: навіщо воно потрібне і які пільги дає
Пенсійне посвідчення: навіщо воно потрібне і які пільги дає
Пенсійне посвідчення — це не лише документ, що підтверджує право людини на пенсію. Воно також відкриває доступ до низки соціальних та фінансових пільг, які можуть суттєво зменшити витрати літніх людей.
Про основні можливості, які дає посвідчення, нагадує Пенсійний фонд України.

Які переваги дає пенсійне посвідчення

Передусім, власники посвідчення можуть безоплатно користуватися громадським та приміським транспортом. Для багатьох пенсіонерів це є важливою щоденною економією, особливо у великих містах.
Крім того, документ відкриває доступ до фінансових пільг:
  • Звільнення від сплати земельного податку — актуально для власників земельних ділянок.
  • Для власників авто — 50% знижка на вартість страхування, а також право безплатного користування автостоянками у визначених випадках.
  • Пільги та субсидії на оплату комунальних послуг. У деяких ситуаціях держава компенсує значну частину або навіть повну вартість послуг.
  • Безоплатна правова допомога. Усі пенсіонери можуть отримати первинні юридичні консультації, а особи з невисоким рівнем пенсійних виплат мають право і на вторинну правову підтримку — включно із представництвом у суді.
Читайте також

Як оформити пенсійне посвідчення

Подати заявку на отримання посвідчення можна у відділеннях Пенсійного фонду або онлайн — через вебпортал електронних послуг чи застосунок «Пенсійний фонд».
Для оформлення потрібні:
  • заява,
  • паспорт,
  • фотографія.
Якщо пенсію призначено дитині або недієздатній особі, документи можуть подавати батьки, опікуни або уповноважені представники.
За матеріалами:
На пенсии
Пенсія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems