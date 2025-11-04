Пенсійне посвідчення: навіщо воно потрібне і які пільги дає Сьогодні 21:02

Пенсійне посвідчення: навіщо воно потрібне і які пільги дає

Пенсійне посвідчення — це не лише документ, що підтверджує право людини на пенсію. Воно також відкриває доступ до низки соціальних та фінансових пільг, які можуть суттєво зменшити витрати літніх людей.

Про основні можливості, які дає посвідчення, нагадує Пенсійний фонд України.

Які переваги дає пенсійне посвідчення

Передусім, власники посвідчення можуть безоплатно користуватися громадським та приміським транспортом. Для багатьох пенсіонерів це є важливою щоденною економією, особливо у великих містах.

Крім того, документ відкриває доступ до фінансових пільг:

Звільнення від сплати земельного податку — актуально для власників земельних ділянок.

Для власників авто — 50% знижка на вартість страхування, а також право безплатного користування автостоянками у визначених випадках.

Пільги та субсидії на оплату комунальних послуг. У деяких ситуаціях держава компенсує значну частину або навіть повну вартість послуг.

Безоплатна правова допомога. Усі пенсіонери можуть отримати первинні юридичні консультації, а особи з невисоким рівнем пенсійних виплат мають право і на вторинну правову підтримку — включно із представництвом у суді.

Як оформити пенсійне посвідчення

Подати заявку на отримання посвідчення можна у відділеннях Пенсійного фонду або онлайн — через вебпортал електронних послуг чи застосунок «Пенсійний фонд».

Для оформлення потрібні:

заява,

паспорт,

фотографія.

Якщо пенсію призначено дитині або недієздатній особі, документи можуть подавати батьки, опікуни або уповноважені представники.

